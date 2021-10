La mère de Snoop Dogg, Beverly Tate, est décédée

Snoop Dogg pleure la perte de sa mère bien-aimée. Sa mère, Beverly Tate, est décédée à l’âge de 70 ans. Le rappeur et acteur a annoncé la nouvelle à ses 65,2 millions de followers sur Instagram, notant dans un message : « Merci mon Dieu de m’avoir donné un ange pour mère, ainsi qu’un emoji d’ange, un emoji de coeur, un emoji de rose et un emoji de mains de prière. « Il y a un autre post où il remercie sa mère de l’avoir eu. La cause du décès n’a pas été révélée.

Le père du rappeur, Vernell, a également confirmé la nouvelle. Il a demandé des prières, expliquant que la famille a plus que jamais besoin des prières. Sa mère avait été hospitalisée plus tôt cette année pour des raisons inconnues. À l’époque, Snoop avait demandé à ses fans de lui envoyer, ainsi qu’à sa famille, de bonnes vibrations pendant que sa mère se remettait. Il a ensuite informé tout le monde en leur faisant savoir qu’elle « se battait toujours » et qu’elle avait également ouvert les yeux. Pourtant, il n’a pas expliqué son état.

Sa mère l’a élevé dans une famille chrétienne stricte. Le rappeur attribue à sa mère le mérite d’avoir inculqué de bonnes valeurs familiales et religieuses. Après avoir fait des remarques désobligeantes à propos de Gayle King au milieu de son entretien avec Lisa Leslie et de ses références aux précédentes allégations de viol de feu Kobe Bryant, Snoops dit que sa mère l’a fait s’excuser.

Tate avait deux autres fils, également du père de Snoop, Vernell. Elle a élevé sa famille à Long Beach, en Californie.