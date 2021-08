La mère de Steph Curry, Sonya, demande le divorce de Dell Curry .

Steph Curry’s les parents l’appellent d’arrêt après 33 ans de mariage.

Curry de Sonya, 55 ans, a demandé le divorce de Dell Curry, 57, rapporte TMZ. Selon le rapport, Sonya a déposé des documents en Caroline du Nord le 14 juin. La raison de leur séparation reste incertaine.

OAKLAND, CALIFORNIE – 14 MAI : Dell Curry et Sonya Curry, parents de Stephen Curry

L’ancien couple est sorti à l’université avant de se marier en 1988. Ils ont trois enfants, un fils Seth Curry né en 1990, qui est également une star de la NBA avec son grand frère Steph, et sa fille, Sydel Curry, né en 1994.

Sonya posséderait et exploiterait l’école Montessori située à Charlotte, en Caroline du Nord, qu’elle et Dell ont fondée en 1995. Steph et ses frères et sœurs ont fréquenté l’établissement d’enseignement, par points d’embrayage.

Sonya a précédemment expliqué comment elle avait transformé ses expériences avec le racisme en grandissant à Radford, en Virginie, en de précieuses leçons de vie pour ses enfants.

“Je voulais qu’ils comprennent que dans leur monde qui pouvait être considéré comme protégé, ils avaient besoin d’entendre des histoires”, a déclaré Sonya Curry à The Undefeated lors du All-Star Weekend.

“La chose la plus importante qu’elle nous ait dite, c’est que nous avons grandi un peu différemment d’elle”, a déclaré Steph. «Elle était toujours prompte à nous rappeler les réalités du pays et à apprécier notre expérience.»

« Je ne sais pas à quel âge j’ai commencé à leur dire des choses, mais quand les choses sont arrivées, je disais : ‘Saviez-vous que votre grand-mère faisait partie de l’intégration en tant que junior au lycée ? Pensez-y », a déclaré Sonya.

“Je comprends qu’il se passait des choses et des choses qu’elle traitait quotidiennement à Radford qu’il nous était nécessaire de comprendre, même si nous avons été élevés dans un espace différent”, a déclaré Steph au point de vente. «Je n’ai jamais eu à le vivre, en soi, mais j’ai définitivement compris. On pouvait le voir dans ses yeux quand elle en parlait.

Steph Curry remercie sa mère de l’avoir motivé à utiliser sa plate-forme pour sensibiliser aux problèmes sociaux et raciaux.

“Ce que Dieu a pour vous, Dieu l’a pour vous et rien ne peut le bloquer”, a déclaré Sonya. « Je suis un diplômé collégial de première génération. Ce n’était pas une attente que j’aille à l’université, point final… J’en ai fait ma propre compétition personnelle qu’aucune personne blanche à côté de moi n’allait être meilleure que moi. Je vais les regarder et suivre les cours qu’ils suivent parce que personne ne me dit quoi prendre et je vais suivre les mêmes cours. Et c’est comme ça que j’ai fini à l’université.

OAKLAND, CALIFORNIE – 31 MARS : Sonya Curry, Stephen Curry et Ayesha Curry posent pour une photo sur le tapis rouge de la station 16th Street le 1er avril 2019, à Oakland, en Californie. (Photo de Kelly Sullivan/. pour Facebook)

Bien que Steph et ses frères et sœurs aient grandi avec des parents riches, sa mère “a toujours fait savoir qu’elle apprécie ce que nous avons et où nous avons grandi”, a-t-il déclaré.

«Elle nous ramenait toujours chez elle, là où elle avait grandi. Nous avons vu l’environnement. Cela nous a inculqué nos valeurs fondamentales, et elle est la principale raison pour laquelle nous sommes comme nous sommes aujourd’hui. Elle nous a élevés dans la foi et pour être reconnaissante pour tout », a-t-il déclaré à The Undefeated.

Avez-vous souscrit à les Grio Nouveau Podcast « Chère Culture » ? Téléchargez nos derniers épisodes maintenant!

TheGrio est maintenant sur Apple TV, Amazon Fire et Roku. Téléchargez theGrio dès aujourd’hui !