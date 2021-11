La mère de Tamir Rice dit que les États-Unis doivent être «renversés» après Rittenhouse

Riz Tamirsa mère voit un parallèle entre le meurtre de son jeune fils et l’acquittement de Kyle Rittenhouse – et c’est injuste à ses yeux… qui justifie ce qu’elle appelle une prise de contrôle.

Nous avons parlé à Riz de Samarie à propos du verdict de la semaine dernière, et elle ne s’en cache pas… elle pense qu’il est reconnu non coupable est BS, et que KR devrait être derrière les barreaux. Bien sûr, la toile de fond est que Tamir, 12 ans, a été abattue pour avoir fait beaucoup moins.

Vous vous souviendrez… Tamir a été tué par balle par un officier de police de Cleveland en 2014 après que quelqu’un a appelé pour dire qu’il avait une arme à feu – qui s’est avérée n’être qu’un jouet.

Dans cet esprit, Samaria décompose exactement ce qu’elle voit de mal dans l’affaire Rittenhouse … en détaillant tout, de sa présence avec une arme semi-automatique à la possibilité de tirer sur deux personnes dans les rues … et d’éviter tout conséquences.

Elle fait une déclaration surprenante, affirmant que « ce pays doit être renversé ».

Aussi choquantes que soient ses paroles, c’est probablement ce que ressentent beaucoup de gens à la suite de Rittenhouse … malgré la loi sur la légitime défense qu’un jury a clairement considérée comme applicable ici, beaucoup pensent que justice n’a pas été rendue.

Heureusement, il n’y a pas eu trop de troubles civils à propos de la décision – quelques manifestations ici et là, dont certaines sont devenues destructrices, mais loin de ce que nous avons vu en 2020.