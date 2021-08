La mère de Tarantino répond à son commentaire sur le fait de ne pas partager sa fortune

La mère de Tarantino a répondu à son commentaire en ne partageant pas sa fortune. La mère de Quentin a évoqué le commentaire du célèbre réalisateur sur le fait de ne pas partager un centime avec elle pour s’être moqué de son rêve d’enfant. Mais… Maman t’aime !

Comme vous vous en souvenez peut-être, Quentin a juré de ne pas partager un centime avec sa mère une fois devenu un réalisateur célèbre, car elle lui a fait des commentaires blessants sur son rêve d’enfant et s’est rangé du côté de l’enseignant qui l’a puni pour avoir écrit des scripts pendant les cours. . Vous pouvez lire ce rapport complet ici.

Eh bien, Connie, la mère de Quentin a parlé à USA Today de ce que Tarantino avait dit, elle a dit qu’elle aimait son fils et était fière de lui, puis a critiqué les médias pour avoir sensationnalisé et fait un scandale de l’histoire.

“En ce qui concerne mon fils Quentin – je le soutiens, je suis fier de lui, je l’aime beaucoup et sa famille qui s’agrandit” – a-t-elle déclaré. “J’étais très heureuse de danser à son mariage et de recevoir la nouvelle de la naissance de mon petit-fils Léo.”

Quentin et sa femme modèle israélienne, Daniella Pick, se sont mariés en 2018 et ont eu leur fils Leo avant la pandémie. Connie a poursuivi en disant:

Zastoupil a ajouté qu’il est très facile pour les commentaires sur les podcasts de “se déformer et de devenir viraux sans contexte” et qu’elle “ne veut pas participer à cette frénésie médiatique obscène”.

Quoi qu’il en soit, la maman de Quentin Tarantino répond à son commentaire de ne pas partager sa fortune avec elle.

Alors, une réponse classe… ou voulez-vous toujours le manoir et la Cadillac Elvis ? MDR! Le visage de Quentin… semble toujours sentir quelque chose de pourri. Et je trouve aussi qu’il y a un peu d’exagération dans son histoire (et ça si ça aide sa mère) mais… qui sait, non ?

