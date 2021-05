La mère de Zach Wilson crédite le repêchage de la NFL pour un énorme pic dans IG Followers ⋆ .

La mère de Zach Wilson ressent toujours l’excitation du jour du repêchage. Son fils, Zach Wilson, portera un nouveau numéro lors de sa première année en tant que New York Jet. Selon un rapport de CBS Sports, Zach Wilson portera le n ° 2 la saison prochaine. Wilson portait le n ° 11 au cours de sa première année à BYU, et il portait le n ° 1 en deuxième année et junior à BYU.

Nouvelle équipe, nouveau numéro pour Wilson.

Sa mère voit également de nouveaux chiffres, car ses abonnés Instagram ont continué de croître. Au cas où vous l’auriez manqué, la mère de Wilson était à la mode le soir du repêchage.

La mère de Zach Wilson était à la mode pendant les drafthttps: //t.co/FbmAIeqwdj – SideAction (@SideActionHQ) 30 avril 2021

Elle a réagi à tout le battage médiatique.

La mère de Zach Wilson réagit à l’attention du repêchage de la NFL qu’elle a reçue https://t.co/e8TpFIu8zR – SideAction (@SideActionHQ) 3 mai 2021

Maintenant, elle attribue tout son succès sur les réseaux sociaux à son fils.

Ne donnons pas tout le crédit à Zach, cela est en partie lié à son apparence.

L’étonnante star du repêchage de la NFL hier soir était la mère de BYU QB Zach Wilson. pic.twitter.com/sZmX6wxjP0 – Hammer et Nigel (@hammerandnigel) 30 avril 2021

Attaquez-vous aux avantages d’être une mère de la NFL.

