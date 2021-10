La mère de Zach Wilson suscite l’indignation avec une publication sur Instagram (Photos)

Le quart-arrière des Jets de New York, Zach Wilson, a subi une importante blessure à la jambe lors de la sortie de dimanche dernier contre les Patriots de la Nouvelle-Angleterre. Le genou droit du jeune s’est tordu sur un coup sûr du secondeur Matthew Judon, le forçant finalement à quitter le match.

Lundi, Zach a subi une IRM qui a confirmé qu’il avait subi une entorse au LCP – une blessure qui le mettra à l’écart pendant 2 à 4 semaines.

Malheureusement, la course difficile de Zach ne s’est pas arrêtée là.

Depuis qu’il a été repêché, la mère de Zach, Lisa, a été un paratonnerre pour divers examens en ligne. La tendance s’est poursuivie cette semaine, lorsqu’elle a mis en colère un groupe de personnes sur les réseaux sociaux avec sa dernière publication sur Instagram.

Qu’est-ce qui a poussé les gens à se battre ? Récemment, In-N-Out a fait l’actualité pour avoir refusé d’imposer la vérification des statuts de vaccination des clients contre le COVID-19.

Lisa a soutenu In-N-Out peu de temps après :

La réponse a été rapide :

Oh non, Zach a été agressé alors il n’est plus notre QB https://t.co/WlPpbL76HC

– Amical Westen Shore (@Iighthouse_east) 24 octobre 2021