La mère demande une prison permanente révisable pour l’accusé

23/12/2021 à 13:35 CET

Thérèse Dominguez

Prison permanente révisable. Et quand ça se termine, encore 24 ans de prison. C’est la peine requise, provisoirement et en fonction de ce qui se passe au procès, la mère de Marta Calvo, Marisol Burón Flores, pour la prétendue tueur en série Accusé d’avoir tué sa fille et deux autres femmes, et d’en avoir jugé sept autres, à notre connaissance. A cela s’ajoute une responsabilité civile de 150 000 euros non seulement à cause du meurtre de Marta, mais aussi à cause de la dissimulation de son corps, qui dure depuis deux ans, depuis le 7 novembre 2019, sans qu’il y ait un seul indice que l’accusé va rompre son silence pour révéler ce qu’a fait la jeune femme et où s’est-il réellement débarrassé de son cadavre. En fait, il faut aussil paiement des dépenses engendrées par la recherche.

En ces termes, Marisol Burón se manifeste à travers son avocate, Pilar Jové, dans le mémoire de conclusions provisoires présenté aujourd’hui devant le juge de l’Instruction numéro 20 de Valence, qui est celui qui dirige l’enquête de la Garde civile puisqu’il a assumé, il y a un an et demi, l’enquête de tous les cas attribués à Jorge Ignacio PJ : celui de la trois décédés -Marta Calvo Burón, Lady Marcela Vargas et Arliene Ramos dos Santos- et celle de la sept filles qui ont survécu aux relations sexuelles avec le tueur en série présumé.

C’est la qualification pénale que Jorge Ignacio PJ attribue à la fois à l’accusation privée exercée par la mère et à celle représentant le père, selon le description des faits qui détaillent les deux actes d’accusation. De cette façon, en plus de l’énumération des événements qui ont précédé le meurtre de Marta Calvo – il a essayé de garder deux rendez-vous sexuels dans les heures précédentes qui ont été frustrés; en fait, l’un d’eux est l’un des survivants qui l’a jeté hors de sa maison à cause de son état d’agressivité et d’euphorie-, l’avocat Pilar Jové recueille les attentats sur ces deux autres morts et à la des femmes avec qui il sortait et qui réussissait à survivre.

Pratique sexuelle mortelle avec rituel d’intoxication

Et il décrit : « L’intérêt et l’objectif de Jorge Ignacio PJ dans ses rencontres avec ces femmes était un pratique sexuelle mortelle à travers un rituel d’intoxication par introduction de cocaïne par voie vaginale ou anale dans leur corps, alors qu’ils étaient pas préparé, parfois, à l’insu de ces et, dans d’autres, de malgré ton expression négative« .

La cocaïne qu’il leur fournissait, rassemblait-il, « provenait d’un pureté bien supérieure à ce qui existait sur le marché illicite « , ce qui » impliquait la accès immédiat à la circulation sanguine et au ssystème nerveux central desdites femmes », les laissant dans un état de aliénation absolue et, jusqu’à trois fois le record, leur causant la mort entre de fortes convulsions.

Dès lors, elle conclut que l’accusé est l’auteur de quatre crimes : celui de meurtre aggravé par le genre par lequel la prison permanente est révisable; agression sexuelle aggravée par le genre, pour laquelle il demande 15 ans de prison ; contre la santé publique (trafic de drogue) avec aggravation de la récidive, qui requiert 6 ans de prison ; Oui contre l’intégrité morale, pour lequel il demande encore trois ans de prison.

Total, le révisable permanent, qui suppose respecter effectivement 20 ans sans escompter un seul jour, et revoir cette phrase uniquement à partir de cette conformité effective, et 24 ans de prison supplémentaires, qui s’accompliront plus tard, à partir du moment où les Institutions Pénitentiaires et la Cour de Surveillance Pénitentiaire à laquelle elle correspond considèrent la première, la permanente révisable, comme liquidée.

Et bien sûr le 150 000 euros au titre de la responsabilité civile subsidiaire, aussi bien que les dépenses générées par cette « recherche incessante » et sans résultat le cadavre de Marta que la Garde civile a effectué depuis le début et qui se poursuit toujours, d’abord, à la suite de la version proposée par le présumé tueur en série lorsqu’il s’est rendu, à l’aube du 4 décembre 2019 à la caserne de Carcaixent, puis, à partir de vos recherches. le Le dernier de ces crawls a eu lieu il y a tout juste un mois et demi, en octobre dernier, Autour d’un puits d’irrigation à Senyera, basé sur le témoignage d’une femme qui l’a croisé à ce moment-là le 12 novembre 2019, cinq jours après le crime de Marta.

Un procès avec près d’une centaine de témoins et experts

Pour la tenue du procès devant jury, prévu pour la fin de cette année si tout se passe bien, la mère de Marta Calvo souhaite qu’ils témoignent 57 témoins, une bonne partie d’entre eux gardes civils, mais aussi la mère de l’accusé ou leurs propriétaires à Manuel, avec qui il a eu une relation étroite qui a transcendé celle du bail, ou les femmes qui ont survécu à Jorge Ignacio PJ et qui évacueront leurs souffrances au cours de ces épisodes.

En outre, il demande que l’on convoque onze témoins experts et 22 spécialistes, dont des médecins légistes, des policiers scientifiques, des psychiatres, des psychologues et des criminologues, pour pratiquer l’expertise, l’une des principales, outre le témoignage direct de leurs victimes, à mettre La personnalité et le mode d’action du tueur en série présumé révélé dans la salle.