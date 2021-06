La mère d’Emerson dit que le nouveau garçon de Barcelone a toujours voulu être comme Dani Alves

La mère d’Emerson Royal, Tania Ferreira, a parlé de la nouvelle signature de Barcelone et dit qu’il a toujours voulu être comme Dani Alves.

Le joueur de 22 ans vient de terminer son transfert à Barcelone du Real Betis et semble prêt à concurrencer Sergino Dest à l’arrière droit.

Emerson a déjà expliqué à quel point Alves était une source d’inspiration lorsqu’il était jeune, et sa mère dit que le défenseur parlait de la star de Barcelone quand il était enfant.

“Quand il [Emerson] était petit, il me disait : “Maman, je veux être comme Dani Alves et jouer pour Barcelone”. Quand il a été annoncé [as new Barça player], j’ai beaucoup pleuré et lui aussi. Origine | Cadena SER

Le poste d’arrière droit a été un peu une position problématique pour le Barça depuis qu’Alves a quitté le club en 2017. Nelson Semedo a été et est parti le plus récemment, tandis que Sergi Roberto n’a pas réussi à fixer le poste et pourrait également être absent cet été. .

Dest et Emerson semblent maintenant prêts à se battre pour le créneau en 2021-2022 et il sera intéressant de voir comment chaque joueur se comporte et si l’un ou l’autre peut s’approprier la position sous Ronald Koeman.