La mère d’Issabela Camil explique comment était la rupture de sa fille avec Luis Miguel

Qui a parlé avec Javier León Herrera et Juan Manuel Navarro, auteurs de plusieurs livres sur Luis Miguel, et ils conviennent qu’Erika est l’un de leurs grands amours, mais pas le seul.

À propos du mannequin et de la chanteuse, les auteurs disent dans leur livre, Oro de rey: «Erika était une femme bien, quelqu’un qui avait toujours été là, ce genre de relations qui progressent de l’amour de l’amitié depuis de nombreuses années; Ils se connaissaient depuis qu’ils étaient enfants, alors qu’il commençait à peine à forger sa carrière.

“En vieillissant, il a commencé à être de plus en plus absent du Mexique et au moment où ils ont retrouvé leur admiration mutuelle, cela a commencé à se transformer en un amour frémissant, cuit dans un cadre idyllique comme le port d’Acapulco.”

Dans la vraie vie, Erika Sotres n’aimait pas le rythme et le style de vie menés par Luis Miguel. (Avec l’aimable autorisation de Netflix.)

Selon les auteurs, en 1989, Erika et LuisMi se sont comportés comme un couple marié, bien qu’il le nie en public. «Erika était une femme discrète, avec beaucoup de classe. Elle l’a accompagné à Los Angeles … elle est restée à ses côtés mais toujours à l’abri des projecteurs et en arrière-plan, discrète. Les gens autour de la chanteuse l’aimaient beaucoup … et ça faisait mal quand ils ont fini. “

“[…] Ils soutiennent toujours que c’était la grande opportunité qu’il a ratée de former une grande famille avec une bonne femme, qui l’aimait même sachant qu’il était déjà père d’une fille… Luis Miguel a été submergé par le personnage et par l’environnement. Erika commença à soupçonner avec une grande base que, malgré ses nobles intentions, il serait très difficile de consolider une relation sérieuse avec un Luis Miguel qui était dans une période de plénitude et qui, en revanche, se laissait emporter par les amis, les rencontres, les fêtes, son admiration pour la beauté féminine et les hormones qui ont nourri sa vocation de conquérante ».