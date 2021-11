La mère d’une adolescente du NJ qui a disparu après un voyage de charcuterie arrêtée pour maltraitance d’enfants

Jamie CRÉDIT : BUREAU DU PROCUREUR DU COMTÉ D’ESSEX / Jashyah CRÉDIT : Twitter

* La mère de l’adolescent du New Jersey qui a disparu le mois dernier après un voyage à l’épicerie, a été arrêtée pour mise en danger présumée d’enfants.

Nous avons signalé plus tôt que Jashyah Moore, l’adolescent de 14 ans du New Jersey qui a disparu en octobre, a été retrouvé sain et sauf à New York. La mère de l’adolescente avait déjà évoqué l’enlèvement possible de sa fille le mois dernier.

Une récompense de 20 000 $ avait été offerte pour des informations sur Moore, qui n’avait pas été vu ni entendu depuis le 14 octobre.

« Elle a été enlevée », la mère de Jashyah, Jamie Moore, a déclaré lors d’une conférence de presse tenue mardi. « Je ne sais pas qui l’a fait, mais nous vous cherchons. »

Après avoir appris que l’adolescent avait été retrouvé sain et sauf, Moore, 39 ans, a été arrêté pour violences physiques et négligence et inculpé de deux chefs d’accusation de mise en danger au deuxième degré du bien-être d’un enfant, a annoncé vendredi le bureau du procureur du comté d’Essex dans un communiqué. Jashyah est victime d’abus présumés d’enfants, rapporte PEOPLE.

La fille de Jamie ainsi que son fils de 3 ans ont été retirés de sa garde.

La mère de Jashyah avait précédemment déclaré que la dernière fois qu’elle avait vu sa fille, l’adolescente avait quitté la maison vers 7h30 pour faire l’épicerie. Lorsque Jashyah est rentrée chez elle, elle a dit à sa mère qu’elle avait perdu la carte EBT, alors maman lui a dit de revenir sur ses pas pour essayer de la retrouver.

La famille de l’adolescente trouve le moment de sa disparition suspect, car elle devait bientôt témoigner devant un grand jury contre son ex-beau-père qui fait face à une accusation de voies de fait découlant d’un incident de 2020.

Selon NBC News, la police ne pense pas que l’affaire d’agression soit liée à la disparition de Jashyah.

La police n’a divulgué aucun détail supplémentaire sur la disparition de Jashyah.