La mère et le beau-père de Blueface attaqués lors d’une invasion de domicile violente

Les parents de Blueface ont été victimes d’une invasion de domicile brutale. TMZ que l’attaque s’est produite dans une maison appartenant au rappeur. Apparemment, la cible visée était Blueface, selon plusieurs sources proches de l’épreuve. Selon une source, la mère de Blueface, Karlissa Saffold, et son mari se sont disputés avec quatre hommes qui ont fait irruption dans la maison de Santa Clarita où ils vivent. Les hommes ont brisé une vitre arrière vers minuit pour entrer dans la maison. Ils ont été effrayés, bien que la raison soit inconnue. La mère et le beau-père de Blueface ont appelé la police, qui a dressé un rapport de l’incident.

À un moment donné, les suspects sont revenus quelques heures plus tard. Cette fois-ci, ils ont réussi à entrer dans la maison. En entendant l’agitation, le beau-père de Blueface est descendu pour voir ce qui se passait. Dans le processus, le beau-père a heurté l’un des suspects et une bagarre s’est ensuivie. Un autre intrus a rejoint le combat, pointant un objet sur le beau-père avant de le frapper à la tête avec l’objet.

Le beau-père de Blueface a subi une commotion cérébrale et d’autres blessures. Il a été emmené dans un hôpital voisin et a dû subir 10 points de suture près de son œil gauche. Son visage a été laissé un gâchis sanglant à la suite du combat.

Les quatre suspects ont pris la fuite immédiatement après l’altercation. La famille de Blueface a de nouveau appelé la police. Un deuxième rapport de police a été déposé par le couple. Le bureau du shérif du comté de Santa Clarita enquête. Jusqu’à présent, il n’y a pas eu d’arrestations. Malgré le cambriolage, rien n’a été emporté dans la maison.

Blueface, né Johnathan Jamall Porter, a explosé sur la scène musicale en 2018. Son clip pour son single « Respect My Cryppin » est instantanément devenu un mème viral en raison du style décalé du rappeur. Il a rapidement été signé chez Cash Money West, la branche de la côte ouest du label Cash Money Records appartenant au natif de la Nouvelle-Orléans, Birdman. Son single le plus réussi à ce jour a été « Thotiana » de 2019 avec Cardi B et YG. La chanson a culminé au n ° 8 du Billboard Hot 100. Il a sorti son premier album studio, Find the Beat, en 2020.