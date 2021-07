La mère folle des Rangers de Billy Gilmour se moque du Celtic en disant qu’elle ne touchera pas la partie verte de l’écharpe de Norwich après l’arrivée de Chelsea Loanee à Carrow Road

in

Les fans des Rangers seront ravis de ce que la mère de Billy Gilmour a fait lorsque son fils a signé pour Norwich.

Le milieu de terrain est passé par l’académie des Rangers et Carrie Gilmour a montré que le cœur de la famille restait à Ibrox après l’arrivée de son fils à Carrow Road grâce à un prêt d’une saison de Chelsea.

Mme Gilmour a tenu à éviter les parties vertes de l’écharpe

On pense que tous les Gilmour sont de grands fans des Rangers

En posant pour une photo avec l’écharpe des Canaries, Mme Gilmour a clairement indiqué qu’elle ne toucherait pas aux segments verts en raison de l’association de la couleur avec Celtic, dans une vidéo publiée sur la chaîne YouTube de Norwich.

Son père, également appelé Billy, peut être entendu en train de plaisanter : “Prends le foulard à ta maman, elle adore cette couleur.”

Carrie dit alors: “Je vais tenir un peu jaune!”

Billy Sr a ajouté : « Elle n’aime pas cette couleur. Elle obtient la bande à l’extérieur, a-t-elle dit ! »

@BillyGilmourrr

Gilmour a fait cinq apparitions en Premier League pour Chelsea la saison dernière et il en aura certainement plus pour Norwich dans la nouvelle campagne

Gilmour a déménagé à Carrow Road avec Chelsea en espérant qu’il obtiendra beaucoup d’action en première équipe pour les nouveaux arrivants en Premier League lors de la campagne 2021/22.

Les Bleus ont déjà N’Golo Kante, Matteo Kovacic et Jorginho dans leurs rangs, ce qui signifie que ses premières minutes d’équipe seraient probablement limitées.

Le joueur de 20 ans a impressionné l’Écosse lors d’un match nul et vierge contre l’Angleterre à Wembley lors de l’Euro 2020 le 18 juin, avant de devoir ensuite s’isoler après avoir rendu un test Covid-19 positif.

“J’avais hâte de venir ici, de jouer autant que possible et d’aider Norwich City à concourir en Premier League”, a déclaré Gilmour sur le site Web du club de Norwich après avoir signé pour les Canaries.

« J’ai parlé à l’entraîneur principal. Il m’a appelé et nous avons eu une bonne discussion sur la façon dont il veut jouer et comment il voit ma place.

Norwich a été récompensé pour sa confiance en Farke après qu’il les ait redirigés vers le haut niveau

“Tout ce qu’il a dit, c’est ce que je veux faire sur le terrain, descendre le ballon et jouer du bon football. Il parlait très bien de son équipe et je voulais venir ici et aider.

Norwich aurait été confronté à la concurrence d’autres clubs de Premier League pour signer Gilmour et le patron des Canaries, Daniel Farke, a déclaré: «Je pense que cela a aidé que dans le passé, nous ayons montré que les jeunes joueurs à potentiel sont entre de bonnes mains ici à Norwich City.

« Nous sommes ravis de faire venir Billy parce que nous avons perdu des joueurs dans ce domaine. Nous cherchons à améliorer nos options, en particulier au centre du parc, et pour cela, nous sommes heureux de faire venir Billy. »

