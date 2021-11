« La merveille peut être à nouveau championne »

Lorsque Sergio Maravilla Martinez (54-3-2, 30 KO) a décidé de sortir de sa retraite en 2020 et de revenir sur les rings s’est fixé pour objectif d’être à nouveau champion du monde parmi les poids moyens. Et la ceinture qui avait toujours l’air fixe était celle des Japonais Ryota murata (16-2, 13 KO), propriétaire de la WBA. Dans ses 18 combats professionnels, le Japonais a déjà affronté un Argentin et Olé lui a parlé. Gastón Vega (28-15-2, 11 KO) a perdu contre le combattant de 35 ans en janvier 2016, à Shanghai (Chine), par KO au deuxième tour, mais il est confiant que le Quilmeño peut gagner et s’imposer. dans l’élite à travers tous les 46.

« Dans les trois combats qu’il a fait (NdeR : Il a battu l’Espagnol José Miguel Fandiño, le Finlandais Jussi Koivula et l’Anglais Brian Rose) Je l’ai bien vu pour le temps qu’il n’avait pas combattu. Il manque de rythme et est loin de ce à quoi nous étions habitués, mais personne ne va lui enlever ce qu’il a. Le talent l’entretient et la magie est là. C’est l’un des meilleurs que j’aie jamais vu. Maravilla a une boxe exquise, un grand changement de rythme et un très bon travail des jambes », a expliqué Vega depuis Río Negro, où à 38 ans, il a également été piqué par le virus du retour.

Il s’entraîne depuis huit mois maintenant et a perdu 16 kilos après avoir franchi la barre des 100. Il veut se rapprocher des 80, puisque le défi est de revenir aux super-moyens, qui sont plafonnés à 76 200. Dans cette catégorie, il a été présenté pour la dernière fois en décembre 2018 en Allemagne. « En économisant les distances entre l’un et l’autre, moi, gros comme je suis, quand tu mets tes gants, tu as envie de monter sur le ring. Je veux revenir à 100%, pas 8 ou 9 points. J’vais revenir mieux, j’suis pas plus vieux, oui plus sage», a-t-il reconnu.

Murata a battu Vega en deux rounds.

-Comment est la boxe Murata?

-C’est un boxeur exquis, avec un grand objectif mais ce n’est pas un boxeur exceptionnel. Il me frappe sur la nuque et me jette. Si Maravilla a de bonnes jambes, avec la boxe qu’il impose, il a de nombreuses possibilités. Murata est rustique, mais avec une préparation physique irréprochable. Le lendemain, nous nous sommes levés à l’hôtel pour le petit-déjeuner, nous sommes allés à la salle de sport et il avait couru pendant une heure sur le tapis roulant. Comme nous étions loin l’un de l’autre, j’étais à des années lumière de son professionnalisme…

-Quelles autres vertus voyez-vous en lui ?

-C’est simple et la simplicité le rend difficile. Il ne fait plus rien, il fait ce qu’il a à faire et c’est tout. Il travaille droit, d’une main pointue, il n’ouvre même pas la bouche, ha. Je pense que pour Maravilla, un type comme celui-ci est meilleur que celui qui sort comme un taureau. Sa plus grande ressource était le déplacement, pour faire le combat qu’il voulait.

Maravilla Martínez cumule trois victoires depuis son retour.

-Marvel a 46 ans, Murata en a 35. Cela peut-il être décisif ?

-L’âge est un nombre. Regardez Manny Pacquiao, qui était déjà un homme et toujours dominant. S’il s’entraîne comme avant, Maravilla peut à nouveau être champion. Ça va être un combat de longue haleine, ça ne se termine pas en deux ou trois rounds parce que ce n’est pas que Murata frappe et assomme, c’est plutôt un boxeur au travail lent. C’est petit à petit que ça va faire mal. Je n’ai aucun doute que le meilleur Maravilla est plus que le meilleur Murata. Il faudra voir ce qui se passe au fil des tours, mais il peut être battu s’il est à 100 % en forme physiquement.

Martinez veut un 2022 positif.

Vega et Martínez attendent avec impatience 2022 avec de nombreux ananas et bras levés. Tous deux, dans leur mesure, veulent baiser la gloire qu’ils ont su avoir il y a quelques années…

Murata s’oppose à GGG



Avant un match hypothétique avec Maravilla, Ryota Murata affrontera Gennady Golovkin à Saitama le 29/12.

