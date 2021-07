La merveilleuse application pour enfants Pok Pok Playroom lance Silly Blocks: Summer avec la dernière mise à jour

La belle application pour enfants Pok Pok Playroom a reçu une nouvelle mise à jour aujourd’hui avec des blocs stupides sur le thème de l’été. Ce jouet spécifique est idéal pour le jeu ouvert qui construit le séquençage et l’ordre, l’expérimentation, les compétences de narration, et plus encore. Découvrez tous les détails ci-dessous pour un examen plus approfondi de cette mise à jour estivale amusante.

Si vous avez de jeunes enfants et que vous n’avez pas encore testé Pok Pok Playroom, voici ce que j’ai trouvé après l’avoir testé avec mon enfant de quatre ans :

Je pense que Pok Pok est une application incontournable pour les enfants qui est belle, amusante, engageante et développe les compétences et l’expérience qui sont cruciales pour nos enfants – la créativité, la joie d’apprendre et un état d’esprit de croissance.

Peu de temps après son lancement, Pok Pok a également remporté un Apple Design Award et l’application a lancé des mises à jour régulières ajoutant de nouvelles fonctionnalités et contenus attrayants.

Aujourd’hui, Pok Pok Playroom obtient un ajout soigné sur le thème de l’été au jouet Silly Blocks. Bien que le jouet puisse sembler simple au début, il offre une expérience et une exposition significatives pour l’apprentissage de compétences telles que la résolution de problèmes, l’appariement, le séquençage et l’ordre, la catégorisation, l’expérimentation et la narration.

Apprenez-en plus sur Silly Blocks et les avantages éducatifs dans cet article de blog de l’enseignante de maternelle Alexandra Heard ici.

Pok Pok Playroom est disponible sur l’App Store avec un essai gratuit de 14 jours. Après cela, il coûte 3,99 $/mois ou 29,99 $/an. Découvrez de plus près la nouvelle mise à jour Silly Blocks: Summer ci-dessous :

