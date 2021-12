La messe de Noël se poursuit à St. Patrick’s, alors que St. John’s est en ligne uniquement

Inscrivez-vous à notre newsletter édition spéciale pour obtenir une mise à jour quotidienne sur la pandémie de coronavirus.

La cathédrale Saint-Jean-le-Divin a annulé les services de Noël en personne en raison de la variante Omicron, tandis que la cathédrale Saint-Patrick a célébré la messe du matin comme prévu.

« Par prudence et suivant les conseils des experts de la santé de New York et du gouvernement fédéral, les services de Noël de cette année seront mis en ligne », lit-on dans un article de blog sur le site Web de la cathédrale de Morningside Heights, toujours inachevée, siège du diocèse épiscopal. de New-York.

Mais sur la Cinquième Avenue, la messe du matin de Noël de 10 h 15 à St. Patrick s’est déroulée comme d’habitude.

« Je suis originaire d’Atlanta. Je suis venu ici pour rendre visite à ma famille pour les vacances. Je viens d’une famille très religieuse. Noël est énorme pour nous, donc assister à la messe d’aujourd’hui était quelque chose sur ma liste de vacances », a déclaré le touriste Michael Benedict, 37 ans, à The Post. « Je n’étais pas du tout inquiet pour COVID. Nous ne faisons que prier, n’est-ce pas ? J’avais mon masque, j’étais distancié socialement.

Une personne prie à la messe de Noël le samedi.Robert Miller pour NY PostLa cathédrale Saint-Patrick a célébré la messe du matin en personne comme prévu. Roy Rochlin/.

Les quatre dernières messes prévues pour la cathédrale, siège de l’archidiocèse catholique de New York, devraient également se dérouler comme prévu.

« Bien sûr, je m’inquiète pour COVID, c’est pourquoi je ne suis pas venu avec mes enfants cette année », a déclaré à The Post une native de New York, qui a refusé de s’identifier. « J’ai l’habitude de les accompagner, mais le nombre augmente. C’est effrayant. Je suis content d’être venu aujourd’hui. C’était nécessaire. Il se passe beaucoup de choses dans le monde.

La cathédrale nationale de Washington, siège de l’église épiscopale aux États-Unis, a également annulé les services en personne alors que la variante très contagieuse d’Omicron s’est propagée à Washington, DC

St. John the Divine a annulé les services de Noël en personne alors qu’Omicron a bondi à New York.Epics/. La cathédrale Saint-Jean-le-Dieu a déplacé la messe vers une célébration en ligne uniquement.TIMOTHY A. CLARY/. via .

« Ces chiffres me font réfléchir sur la responsabilité morale de cette cathédrale pendant cette période difficile », a écrit le très révérend Randolph Marshall Hollerith, doyen de la cathédrale, dans une note publiée en ligne. «En tant que l’une des plus grandes églises d’Amérique, nous accueillons régulièrement plus de 15 000 personnes pour célébrer les vacances de Noël. Cependant, étant donné la flambée des infections, je ne peux tout simplement pas justifier de rassembler des foules massives alors que la situation de santé publique s’aggrave autour de nous. »

D’autres églises protestantes à New York et à travers le pays ont également annulé les services de vacances en personne, a rapporté l’AP.