La messe de Vicente Fernández sera présente et ouverte au public à l’Arena VFG – El Sol de México

La famille de Vicente Fernández a invité aujourd’hui les partisans de Vicente Fernández à sa masse corporelle actuelle, à la VFG Arena, située au ranch Los Tres Potrillos, à Guadalajara, Jalisco.

A travers les réseaux sociaux du chanteur, les membres de la famille Fernández ont rendu publique l’invitation de « toutes les familles charro » à la messe qui aura lieu à 15h00.

L’épicentre de l’hommage populaire se trouve dans l’auditorium qui porte son nom et où des milliers de personnes ont attendu pendant des heures que les portes s’ouvrent.

Avec des couronnes de fleurs, des photographies et des T-shirts à l’effigie de Fernández, ses partisans ont voyagé de loin pour assister à l’hommage dans lequel le cercueil restera exposé jusqu’à midi aujourd’hui.

Le cercueil noir est entré au milieu des applaudissements alors que la célèbre chanson « El Rey » sonnait. Vicente Fernández est revenu sur scène entouré de ses chansons et de son peuple, cette fois pour lui dire au revoir.

Et puis « Mexico mignon et cher » a retenti tandis que trois de ses petits-enfants et ses trois enfants faisaient la garde d’honneur.

Le Mariachi Azteca était chargé d’ouvrir le marathon de musique ranchera au cours duquel des groupes de mariachis et des amis de l’artiste se sont souvenus de la musique qui a donné à Fernández l’affection de son public au cours de ses 60 ans de carrière.