La mesure adoptée par l’Assemblée comprend 6,3 milliards de dollars pour la réinstallation des réfugiés afghans, la voie vers les cartes vertes

La Maison contrôlée par les démocrates a adopté cette semaine une résolution continue qui comprenait un libellé demandé par la Maison Blanche qui financerait l’effort de réinstallation de dizaines de milliers d’Afghans à hauteur de 6,3 milliards de dollars, tout en leur donnant également un calendrier pour qu’ils soient éligibles à l’écologisation cartes.

La résolution continue est conçue pour maintenir le financement du gouvernement jusqu’au 3 décembre et jusqu’à ce que les législateurs puissent adopter un budget pour l’exercice 2022. Elle a été adoptée par la Chambre par 220-211. Le Sénat devrait voter dès lundi.

LA DEMANDE DE RÉFUGIÉ AFGHAN DE BIDEN ÉCLAIRCIE LES CRAINTES DES CONSERVATEURS DE « CARTES VERTES ILLIMITÉES »

Il comprend 28,6 milliards de dollars pour les secours en cas de catastrophe, une augmentation de la limite de la dette et 6,3 milliards de dollars pour le processus d’évacuation afghane – qui, selon l’administration, s’attend à voir 95 000 réfugiés amenés aux États-Unis au cours de la prochaine année. Cet argent est destiné au logement des évacués dans les installations, au dépistage, à l’aide humanitaire et à la réinstallation.

“En tant que présidente du sous-comité des crédits d’opérations étatiques et étrangères, je suis ravie que ce projet de loi comprenne 6,3 milliards de dollars pour soutenir les évacués afghans, y compris la réinstallation des évacués aux États-Unis et un financement pour fournir une aide humanitaire aux réfugiés afghans dans les pays voisins”, a déclaré la représentante Barbara. Lee, D-Californie, a déclaré dans un communiqué.

« Au moins 18,4 millions de personnes en Afghanistan ont besoin d’une aide humanitaire en raison du conflit, de la grave sécheresse et de la pandémie de COVID. Nous avons non seulement la responsabilité morale de fournir un refuge aux Afghans vulnérables qui craignent pour leur vie, mais également de fournir une aide humanitaire. à ceux qui souffrent à l’intérieur de l’Afghanistan.

Mais les républicains avaient tiré la sonnette d’alarme sur certaines parties de la proposition de la Maison Blanche d’autoriser tous les réfugiés qui viennent d’Afghanistan et sont libérés sur parole aux États-Unis à demander une carte verte après un an d’entrée aux États-Unis s’ils sont entrés à un moment quelconque entre juillet 2021 et fin septembre 2022.

Le projet de loi de la Chambre donne au Department of Homeland Security 150 jours pour prendre une décision sur une demande d’asile présentée par un évacué afghan. Si l’asile est accordé, l’asile peut demander une carte verte après un an.

Quant aux vérifications d’antécédents et au filtrage, il précise seulement que les réfugiés doivent effectuer des vérifications “à la satisfaction du secrétaire à la Sécurité intérieure”. Cela les ouvre également aux mêmes prestations sociales que celles dont bénéficient normalement les réfugiés.

La définition d’« évacué afghan » est définie comme « une personne dont l’évacuation d’Afghanistan vers les États-Unis, ou un endroit à l’étranger contrôlé par les États-Unis, a été facilitée par les États-Unis dans le cadre de l’opération Allies Refuge ».

Le sénateur Tom Cotton, R-Ark., avait accusé le président Biden d’essayer “d’attribuer des cartes vertes illimitées à des personnes qui n’ont pas servi aux côtés de nos troupes et qui pourraient même menacer notre sécurité et notre santé – tout en les exemptant du statut de réfugié normal procédure de sélection.”

Une note du comité d’étude républicain avait averti que les propositions donneraient à tout ressortissant afghan non contrôlé envoyé par avion aux États-Unis entre le 31 juillet 2021 et la fin du prochain exercice fiscal un bien-être à vie et un chemin vers la citoyenneté. »

LE COMITÉ D’ÉTUDE RÉPUBLIQUE S’ENGAGE À LUTTER CONTRE LE PLAN POUR LES RÉFUGIÉS AFGHANS « FONTIÈRE OUVERTE DANGEREUSE »

L’ancien conseiller principal de Trump à la Maison Blanche, Stephen Miller, a qualifié le langage du projet de loi de “d’une portée époustouflante”.

“Ce projet de loi est un projet de loi sur les migrations massives d’Afghanistan”, a-t-il déclaré samedi dans une interview à Fox News. “Cela n’a rien à voir avec un service antérieur au gouvernement américain, rien à voir avec les visas spéciaux d’immigrant – quelle que soit votre opinion sur ce programme – c’est juste une facture de migration de masse en provenance d’Afghanistan.”

Miller a poursuivi en notant que le langage se poursuit, les résolutions sont souvent renouvelées chaque année et sont donc “éternelles” – ce qui signifie que le langage pourrait s’étendre pour les années à venir.

“Peu d’Américains penseraient qu’un projet de loi conçu dans le but de poursuivre les dépenses gouvernementales comprendrait des dispositions époustouflantes en matière d’immigration”, a-t-il déclaré. “Le but d’un CR est de perpétuer le statu quo parce que la théorie est que les gens ne sont pas en mesure de parvenir à un accord à temps sur des questions plus substantielles, donc vous n’incluez pas dans une résolution continue un sujet hautement controversé.”

Le projet de loi passe maintenant au Sénat, où il fait face à un vote serré. Miller a déclaré qu’il appartenait aux républicains de faire pression sur les démocrates modérés pour rompre les rangs.

“C’est aux républicains du Congrès de soulever et d’élever ces problèmes en fin de compte et j’espère sincèrement qu’ils le feront”, a-t-il déclaré.