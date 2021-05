La mesure de la glycémie sur l’Apple Watch pourrait être un pas de plus

La mesure non invasive de la glycémie Apple Watch est probablement en tête de la liste des souhaits des consommateurs pour le portable de la société, et un partenariat avec une startup britannique peut nous avoir rapprochés.

Apple est répertorié comme le plus gros client de Rockley Photonics, une société d’électronique travaillant sur un système qui utilise des capteurs similaires à ceux de l’Apple Watch existants, mais avec beaucoup plus de capacités …

Apple et d’autres marques explorent les technologies de la santé de nouvelle génération avec Rockley Photonics. Il s’agit d’une start-up d’électronique britannique qui développe une plate-forme unique de spectromètre sur puce capable de détecter la pression artérielle, le glucose, l’hydratation et les niveaux d’alcool au poignet. En fait, la société basée à Cupertino est le plus gros client de Rockley. Parmi les autres marques intéressées et travaillant activement avec la startup, citons Samsung, Zepp Health, LifeSignals Group et Withings. Cela a été révélé dans un récent dépôt de la SEC alors que Rockley se prépare à sa cotation de 1,2 milliard de dollars à la Bourse de New York (NYSE).

Les capteurs Apple Watch existants utilisent un mélange de lumière infrarouge et visible pour mesurer à la fois la fréquence cardiaque et la saturation en oxygène. Rockley travaille sur des versions plus sensibles de ces capteurs, qui seraient capables de mesurer d’autres choses.

La lumière sur la face inférieure d’une smartwatch sonde sous la peau où elle est dispersée par les vaisseaux sanguins et les cellules et le liquide interstitiel entre les deux. La lumière réfléchie est analysée par le portable pour capturer des informations telles que la fréquence cardiaque et la variabilité de la fréquence cardiaque. La LED rouge est utilisée pour recueillir des informations sur les niveaux d’oxygène dans le sang. La différence entre les capteurs Rockley et ceux généralement utilisés aujourd’hui est que des longueurs d’onde plus élevées sont utilisées en plus de celles du spectre visible. Cela a le potentiel de révolutionner le marché des soins de santé non invasifs qui a été créé par l’avènement des trackers de fitness. Pour y parvenir, Rockley a réduit un spectromètre de paillasse à la taille d’une puce. Bien entendu, la version miniaturisée réduit les performances et la taille de l’ouverture qui capte la lumière. Mais Rockley a réussi à améliorer considérablement le rapport signal / bruit par rapport à une machine de taille normale. Cela rend les données utilisables pour capturer un large éventail de biomarqueurs biophysiques et biochimiques.

Rockley travaille sur deux modules, un de base et un avancé.

De base:

Fréquence cardiaque Saturation en O2 Pression artérielle Hydratation Température corporelle centrale

Advanced ajoute:

Glycémie (glucose) Monoxyde de carbone Lactate Taux d’alcool

La société lance le module avancé pour une utilisation «smartwatch haut de gamme». Une feuille de route publiée par la société suggère que la première génération de modules de base et avancés serait disponible pour le lancement commercial à partir du premier semestre de l’année prochaine.

Bien sûr, rien ne garantit que la technologie fonctionnera comme prévu, ni qu’Apple l’adoptera, mais c’est certainement un signe encourageant.

