La mesure de la pression artérielle de l’Apple Watch ne se produit pas dans S7

La mesure de la pression artérielle sur Apple Watch fait l’objet de rumeurs depuis longtemps, mais un rapport Nikkei a suggéré hier que cette fonctionnalité serait incluse dans le prochain modèle de la série 7.

Mark Gurman de Bloomberg dit non, dans une réponse en deux mots à quelqu’un qui l’interroge sur Twitter…

Le rapport de Nikkei s’est concentré sur les allégations de problèmes de production avec la dernière montre.

La production de la prochaine Apple Watch a été retardée en grande partie à cause des conceptions compliquées de la nouvelle smartwatch, a appris Nikkei Asia. Les fabricants d’Apple Watch 7, comme l’appareil devrait être appelé, ont commencé la production à petite échelle la semaine dernière, mais ont rencontré des difficultés critiques pour atteindre des performances de production satisfaisantes, ont déclaré plusieurs personnes familières avec la situation. Trois sources ont déclaré que la qualité de production décevante actuelle pourrait être attribuée à la complexité de la conception, qui est très différente de celle des générations précédentes de la montre, et les assembleurs ont rencontré des problèmes lors de l’assemblage des modules électroniques, des composants et des écrans.

Mais il a déclaré qu’un exemple de ces différences « significatives » était la mesure de la pression artérielle.

La prochaine Apple Watch sera dotée de nouvelles fonctionnalités telles que la mesure de la pression artérielle, ont-ils déclaré, ce qui signifie que la production implique l’installation d’un plus grand nombre de composants dans un corps de taille similaire.

C’était une affirmation surprenante, compte tenu de l’absence de rapports à l’appui si proches du lancement, et Gurman a maintenant rejeté cette affirmation.

Il y a également eu des rapports de surveillance de la glycémie, mais ces rumeurs circulent chaque année, et Bloomberg a déclaré que c’était encore dans des années.

Ce que nous attendons, c’est un nouveau design en dalles pour correspondre au design des iPhones et iPads actuels ; un écran plus grand grâce à une combinaison de boîtiers plus grands et de cadres plus petits ; et un processeur plus rapide. Il y a également eu des suggestions de nouvelles options de couleur.

On dit également que de nouveaux cadrans de montre sont inclus.

Les montres de cette année seront disponibles dans des tailles de 41 et 45 millimètres, au lieu de 40 et 44 millimètres. On me dit qu’Apple regroupera plusieurs nouveaux cadrans de montre pour profiter du plus grand écran, y compris un visage Infograph Modular mis à jour. Ce sera la deuxième fois dans l’histoire de l’Apple Watch que la société augmente la taille de l’écran, après l’Apple Watch Series 4 en 2017.

FTC : Nous utilisons des liens d’affiliation automatique qui génèrent des revenus. Suite.

Découvrez . sur YouTube pour plus d’actualités Apple :