“Bien au-dessus de l’objectif”: le président de la Fed, Jerome Powell.

Alors que la pression arrivait vers la fin de la conférence de presse du FOMC mercredi, le président de la Fed, Jerome Powell, s’agitant sur le foyer de l’inflation et aux prises avec des problèmes « transitoires » et « temporaires », a admis que le taux d’inflation récent n’était « pas modérément au-dessus de « l’objectif d’inflation de la Fed mais « bien au-dessus de l’objectif ». Aujourd’hui, la mesure de l’inflation que la Fed utilise pour cet objectif d’inflation, le « core PCE » annuel, a encore augmenté.

La Fed utilise la mesure de l’inflation « core PCE » car il s’agit de la mesure d’inflation la plus faible fournie par le gouvernement américain. Il exclut les aliments et l’énergie, qui peuvent être volatils, et il est structuré différemment de l’indice des prix à la consommation, et il est presque toujours inférieur à « l’IPC de base ».

Cet indice des prix des dépenses de consommation personnelle hors alimentation et énergie a bondi de 0,45% en juin, à partir de mai, après avoir bondi de 0,5% en mai, de 0,7% en avril et de 0,4% en mars, selon le Bureau of Economic Analysis aujourd’hui. Cette mesure d’inflation la plus faible disponible aux États-Unis était en hausse de 3,5 % par rapport à juin de l’année dernière, le taux le plus élevé d’une année à l’autre depuis mai 1991 :

Le taux d’exécution du PCE de base sur avril, mai et juin, et annualisé, était de 6,7%, le taux d’exécution le plus élevé depuis juillet 1982. Cela montre à quelle vitesse l’inflation s’est soudainement réchauffée ce printemps. C’est un phénomène de 2021. Il n’y a pas beaucoup de personnes travaillant encore dans le secteur financier qui ont connu ce type d’inflation à l’âge adulte :

L’indice des prix PCE, qui comprend les aliments et l’énergie, également publié aujourd’hui, a bondi de 4,0%.

L’inflation a surpris la Fed à la hausse cette année. Environ tous les trois mois, la réunion du FOMC est suivie de la publication de « Matériaux de projection » qui montrent où les membres du FOMC pensent que l’économie et l’inflation se dirigent. La projection médiane de l’inflation sous-jacente PCE est désormais bien en retard sur la réalité :

En décembre, projection core PCE pour 2021 : 1,8 % (réel = 1,5 %) En mars, projection core PCE pour 2021 : 2,0 % (réel = 2,0 % et en hausse sur une base mensuelle) En juin, projection core PCE pour 2021 : 2,1 % (réel de 3,5 % et en hausse sur une base mensuelle)

Alors que Powell se faisait poliment marteler lors de la conférence de presse sur la flambée de l’inflation et qu’il était poussé à expliquer ce que signifient exactement “temporaire” et “transitoire”, même il a admis qu’il n’y avait rien de temporaire ou de transitoire dans l’inflation actuelle : Cette perte du pouvoir d’achat du dollar est permanente. Les prix ne reviendront pas là où ils étaient, a-t-il même admis.

Ce qui est temporaire ou transitoire serait la croissance actuelle de l’inflation, ce qui signifie que les prix pourraient être 6 % plus élevés l’année prochaine et que la perte de pouvoir d’achat est permanente, mais l’inflation pourrait ne pas continuer à augmenter à 6 % d’année en année. Il pourrait augmenter de 3,9 % ou 5,8 % ou 8,4 % ou autre. Et donc chaque taux est temporaire en ce sens.

