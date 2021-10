La météo force un jour de retard dans le voyage spatial de William Shatner

L’acteur de Star Trek William Shatner partage un rire avec d’autres futurs astronautes Glen de Vries et Chris Boshuizen au Village des astronautes de Blue Origin. (Photo d’origine bleue)

Le Starship Enterprise n’a jamais eu à retarder sa mission de recherche d’une nouvelle vie et de nouvelles civilisations à cause du mauvais temps, mais c’est précisément ce à quoi le capitaine de Star Trek William Shatner est confronté dans sa tentative réelle de devenir le plus ancien vol spatial du monde à bord de la fusée suborbitale de Blue Origin. bateau.

Blue Origin, l’entreprise spatiale créée par le fondateur d’Amazon Jeff Bezos, a déclaré que l’acteur de 90 ans et ses trois compagnons de bord devaient désormais voler à bord du vaisseau New Shepard de la société mercredi plutôt que mardi, en raison d’une prévision de vents inacceptables à Lancez Site One dans l’ouest du Texas à la date initialement prévue.

Shatner est déjà sur le site après avoir pris l’avion depuis le New York Comic Con. Il est rejoint par Chris Boshuizen, co-fondateur de Planet Labs, Glen de Vries, co-fondateur de Medidata et Audrey Powers, vice-présidente de Blue Origin pour la mission et les opérations aériennes de New Shepard. Boshuizen et de Vries paient un tarif non divulgué pour leurs voyages, tandis que Powers et Shatner volent en tant qu’invités spéciaux de Blue Origin.

Selon l’avis d’aujourd’hui, la météo est la seule préoccupation pour le lancement.

« Dans le cadre de l’examen de préparation au vol d’aujourd’hui, l’équipe des opérations de la mission a confirmé que le véhicule répondait à toutes les exigences de la mission et que les astronautes ont commencé leur formation aujourd’hui », a déclaré Blue Origin.

Le plan de vol de Blue Origin prévoit que le quatuor soit lancé au-delà de la limite spatiale de 100 kilomètres (62 miles) pour vivre quelques minutes d’apesanteur et regarder la Terre courbe à travers les baies vitrées de la capsule de l’équipage de New Shepard. Ils effectueraient ensuite une descente assistée par parachute pendant que le propulseur de fusée à hydrogène de l’engin exécute son propre atterrissage autonome.

L’itinéraire suit le modèle établi pour le tout premier vol en équipage de New Shepard en juillet, effectué par Bezos et son frère Mark ainsi que par l’étudiant néerlandais Oliver Daemen (à 18 ans, le plus jeune astronaute au monde) et le pionnier de l’aviation Wally Funk (à 82 ans, le détenteur actuel du record de l’homme le plus âgé dans l’espace).

Shatner a déjà fait le tour du circuit des interviews télévisées. « Je suis terrifié », a-t-il déclaré dans l’émission « Today » de NBC. « Je suis le capitaine Kirk et j’ai peur d’aller dans l’espace. »

Mais sur CNN, Shatner a déclaré qu’il avait hâte de voir « la majesté de l’espace et l’oasis de la Terre ». Il a également évoqué en plaisantant l’un de ses rôles les plus connus de sa carrière d’avant Kirk, en tant que passager d’avion paniqué dans « The Twilight Zone ».

« Je veux appuyer mon nez contre la fenêtre en plastique », a déclaré Shatner. « Ce que je ne veux pas voir, c’est que quelqu’un d’autre me regarde. »

Le lancement de mercredi est prévu à 8h30 CT (6h30 PT), avec une couverture vidéo en streaming qui doit commencer via le site Web de Blue Origin 90 minutes avant le décollage.