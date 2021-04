La météorite qui a détruit les dinosaures a créé cette célèbre jungle

04/05/2021 à 09:27 CEST

L’impact d’un astéroïde qui a tué les dinosaures a donné naissance aux forêts tropicales de notre planète, suggère une étude. Les chercheurs ont utilisé du pollen fossile et des feuilles de Colombie pour étudier comment l’impact a changé les forêts tropicales d’Amérique du Sud. Après que la roche spatiale de 12 km de large a frappé la Terre il y a 66 millions d’années, le type de végétation qui composait ces forêts a radicalement changé.

L’équipe a décrit ses résultats dans la prestigieuse revue Science. Le co-auteur, le Dr Mónica Carvalho, de la Smithsonian Institution for Tropical Research au Panama, a déclaré: « Notre équipe a examiné plus de 50000 enregistrements de pollen fossile et plus de 6000 fossiles des feuilles avant et après l’impact. « Ils ont découvert que les plantes conifères appelées conifères et fougères étaient communes avant que l’astéroïde massif ne frappe ce qui est aujourd’hui la péninsule du Yucatan au Mexique.

La structure des forêts tropicales a également changé à la suite de cette transition.. À la fin du Crétacé, lorsque les dinosaures étaient encore vivants, les arbres qui composaient les forêts étaient largement espacés. Les sommets ne se chevauchaient pas, laissant des zones ensoleillées ouvertes sur le sol forestier. Par conséquent, on peut dire que cette grande météorite a créé la forêt amazonienne, aujourd’hui tellement attaquée par la déforestation.