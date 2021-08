La méthode de filtrage des actions d’ICICI Direct signale un appel à l’achat pour ces deux actions, une hausse de 20 % observée

in

ICICI Direct a limité sa recherche d’opportunités d’achat attrayantes à 162 actions dans l’univers F&O. (Photo : REUTERS)

Les indices de référence nationaux ont atteint de nouveaux sommets à plusieurs reprises au cours de la dernière séance de bourse, mais les marchés plus larges ont corrigé. En se concentrant sur les actions dans la recherche de rendements, le courtage national et la recherche d’ICICI Direct ont filtré deux actions qui pourraient rapporter aux investisseurs près de 20% de rendements au cours des trois prochains mois. La société de bourse a filtré les actions à l’aide de son modèle de filtration d’actions à trois facteurs, en sélectionnant des scripts en fonction de la reprise de la livraison, de la volatilité historique et des modèles d’achat d’actions historiques de l’univers Futures & Options.

ICICI Direct a limité sa recherche d’opportunités d’achat attrayantes à 162 actions dans l’univers F&O. La société de courtage a comparé le ramassage de la livraison de ces stocks sur deux semaines au modèle de livraison des trois derniers mois. Ensuite, le Z-score de livraison est comparé, un Z-score plus élevé indique une augmentation plus élevée de la livraison par unité de risque. Les actions filtrées sont ensuite filtrées pour vérifier la volatilité historique. “Si l’écart type diminue, cela suggère le modèle inférieur de volatilité historique, qui, d’une certaine manière, suggère l’accumulation dans le stock”, a déclaré ICICI Direct. “Ainsi, en combinant le Z-score de livraison, la distribution de fréquence des rendements boursiers et le modèle de volatilité historique, nous pouvons filtrer les actions qui peuvent être données d’un point de vue positionnel et qui peuvent être surperformantes”, ont-ils ajouté.

Moteurs Tata

Gamme d’achat: Rs 295-303

Cible : Rs 360 | Stop loss : Rs 268

Alors que le secteur automobile est resté limité, Tata Motors a réussi à surperformer ses pairs, selon ICICI Direct. « La distribution des prix suggère également un mouvement à la baisse limité de l’action. La majorité de la lecture de l’action se situe entre 0 et 2% », ont-ils ajouté.

La société de courtage a déclaré que du point de vue de la livraison, l’action a récemment connu une forte action basée sur la livraison. «Après une correction significative par rapport aux niveaux de Rs 360, l’achat de nouvelles livraisons était évident dans la zone de support de Rs 280-300. Il semble qu’il y ait une accumulation continue dans le stock à ces niveaux », indique le rapport. Sur le front de la volatilité, la volatilité à 60 jours pour l’action a testé les niveaux de volatilité à 30 jours suggérant une stabilité de l’action et des inconvénients limités. Les analystes pensent que l’action pourrait continuer à monter en flèche avec un élan susceptible d’être observé dans les semaines à venir. La société de courtage a donné un délai de trois mois pour le commerce qui pourrait donner 19% de hausse par rapport aux niveaux actuels.

Société pétrolière indienne

Gamme d’achat: Rs 104-106

Objectif : Rs 125 | Stop loss: Rs 94

Indian Oil a sous-performé depuis la première quinzaine de juin, reculant de 10 % à ce jour. Cependant, ICICI Direct a souligné que les actions ont récemment connu un recul de sa zone de support. «Le stock a montré une accumulation significative dans son modèle de distribution des prix. Les rendements quotidiens sont largement distribués de 0% à 1% », ont-ils ajouté.

Du point de vue des livraisons, les analystes ont déclaré que le stock avait connu des livraisons inférieures à la moyenne, car le stock se consolidait dans la zone de support. “Cependant, le score Z a commencé à augmenter, indiquant une augmentation du volume de livraison ainsi qu’un récent recul suggérant que des mains fortes accumulent le stock”, indique le rapport. Sur le front de la volatilité, la volatilité à 30 jours a été faible et la volatilité à 60 jours s’est également refroidie. “Avec le refroidissement supplémentaire de la volatilité de 60 jours, nous pensons que l’action pourrait être en mouvement et qu’elle pourrait augmenter dans les semaines à venir.” Le titre pourrait offrir un rendement haussier de 20 % par rapport aux niveaux actuels. L’échange a un délai de trois mois.

Obtenez les cours boursiers en direct de l’ESB, de la NSE, du marché américain et de la dernière valeur liquidative, du portefeuille de fonds communs de placement, consultez les dernières nouvelles sur les IPO, les meilleures introductions en bourse, calculez votre impôt à l’aide de la calculatrice de l’impôt sur le revenu, connaissez les meilleurs gagnants, les meilleurs perdants et les meilleurs fonds d’actions du marché. Aimez-nous sur Facebook et suivez-nous sur Twitter.

Financial Express est maintenant sur Telegram. Cliquez ici pour rejoindre notre chaîne et rester à jour avec les dernières nouvelles et mises à jour de Biz.