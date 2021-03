La méthode de l’euro pour les crypto-Canadiens

Cet article est un régal pour nos lecteurs canadiens – nous savons que vous êtes là-bas, et nous n’avons pas centré une grande partie de notre contenu sur le Grand Nord Blanc.

La crypto-monnaie au Canada est une entreprise notoirement boueuse. La plupart des grands échanges ne fonctionnent pas et il n’y en a pas trop de petits. C’est pourquoi ProClockers, un site de revue de matériel informatique de tous les lieux, a préparé un guide canadien de la crypto-monnaie, qui comprend un moyen astucieux de vendre de la crypto-monnaie en euros au lieu d’utiliser la méthode par défaut du dollar canadien.

La méthode consiste essentiellement à utiliser Kraken et à simplement échanger des crypto-monnaies contre des euros au lieu de dollars canadiens. L’avantage est que le volume élevé des échanges permet au vendeur d’obtenir une valeur maximale pour sa crypto, puis, le vendeur ouvrirait un compte bancaire en euros et utiliserait un service d’échange pour le convertir de l’euro en CAD. Cette méthode semble avoir du sens pour les grosses transactions, mais peut ne pas en valoir la peine pour les petites ventes en tenant compte des frais de change.

Franchement, lorsque cet article a été partagé avec nous, nous avons été surpris. Il semble que le Canada, qui est essentiellement le petit frère poli de l’Amérique (désolé, Canucks), n’aurait pas de problèmes avec les principaux échanges comme Coinbase ou Binance.

Gambit de Norbert

Une alternative à la méthode de l’euro est connue sous le nom de Norbert’s Gambit, qui permet aux Canadiens et aux Américains d’échanger des dollars américains et canadiens avec des frais extrêmement bas. Dans l’ensemble, cette option coûterait le moins cher, mais elle a un hic: c’est complexe. Le processus consiste à acheter certaines actions, puis à les transférer vers un échange de la devise opposée. C’est une bonne solution, mais nécessite quelques études.

Shakepay vs Kraken pour les Canadiens

Le même article recommande ensuite Shakepay pour l’achat de crypto-monnaie et Kraken pour la vente de crypto-monnaie. Nous n’avons en fait pas beaucoup d’expérience avec Shakepay, car il semble qu’il s’agisse d’une petite entreprise. De plus, ce n’est pas un véritable échange. Il semble que Shakepay achète et vend simplement sa propre crypto-monnaie et génère des revenus grâce à la majoration. ProClockers souligne que lorsque Shakepay vend Bitcoin et Ethereum, les prix sont très compétitifs, mais lorsqu’ils l’achètent pour des dollars canadiens, la majoration est substantielle. Par conséquent, la recommandation est d’utiliser Shakepay pour acheter ou Kraken pour vendre. Nous ne sommes pas d’accord avec cette suggestion, car elle semble inutilement compliquée. Si vous suivez ces conseils, vous devrez finalement apprendre le Kraken de toute façon, alors autant l’apprendre au stade de l’achat. Epargnez-vous l’étape supplémentaire.

L’état de la crypto au Canada

Bien qu’il soit difficile d’acheter de la crypto-monnaie au Canada, le Canada n’est certainement pas en reste lorsqu’il s’agit de la réglementer et de la taxer. Le gouvernement canadien a proposé lois spécifiques décrivant clairement tout ce que les investisseurs en crypto doivent savoir. Pour la plupart des Canadiens, bien sûr, ce n’est pas une bonne chose. Cela signifie simplement qu’il y a moins de marge de manœuvre pendant la saison des impôts pour que votre comptable puisse présenter des arguments intelligents pour vous faire économiser sur les gains en capital.

Simultanément, le Canada est l’un des rares pays à utiliser déjà la blockchain Ethereum, qui remonte à 2018! Le Conseil national de recherches du Canada fait les gros titres il y a des années, lorsqu’ils ont annoncé le lancement du tout premier essai de la technologie blockchain pour une gestion transparente des contrats gouvernementaux. Il est intéressant de noter qu’il existe une telle déconnexion entre la sophistication des organismes gouvernementaux et les défis associés au simple achat de crypto-monnaies pour des utilisateurs réguliers, tous dans le même pays. Écoutez-vous Coinbase? Je pense qu’il est temps que vous interveniez et que vous aidiez vos voisins du Nord. Et si vous ne le faites pas, les Canadiens devront continuer à utiliser des méthodes indirectes comme l’utilisation de l’euro pour simplement retirer leur argent.