la méthode habituelle de Mourinho

31/10/2021 à 00:00 CEST

pari

La Serie A est fantastique. Les équipes historiques – voir Milan et Inter – se sont clairement rétablies et la domination de la Juve s’est finalement effondrée la saison dernière. Comme si cela ne suffisait pas, de nouveaux éléments tels que Mourinho sont arrivés à Rome. C’est une Rome qui cherche à faire un pas en avant qui la catapultera au sommet du Calcio. Compliqué, mais pour cela les Portugais sont arrivés. Il y a des années, sa fiabilité en tant que technicien était incontestable et immédiate. Désormais, son impact est plus médiatique que réel. On l’a vu dès les premiers mois de compétition. Et il faudra le voir dans un duel exigeant contre Milan, qui pour la deuxième année consécutive est très haut dans le tableau (le résultat final à égalité est payé 3 à 1).

Le Mou à Rome suit le même schéma que ses dernières aventures : United, Chelsea, Real Madrid… Son débarquement provoque un formidable tremblement de terre, les signatures de millionnaires arrivent, l’équipe fait immédiatement le boulot et les fans rêvent de titres. Mais le souffle baisse. Il y a parfois des dérapages aussi gros que celui reçu en Norvège en Conference League contre Bodo Glimt (6-1). Un tel rougissement a été très vite dirigé par Mou envers plusieurs de ses joueurs, les remplaçants méprisés (Mayoral, Villar, Diawara…), qui ont été écartés de l’appel lors des matches suivants. Guérillas des vestiaires internes, quelque chose de très Mou. Est ce que cela te dit quelque chose? (donne une passe décisive à Pellegirni qui est payé 5 à 1).

Milan a traversé ce genre de convulsion permanente au cours de la dernière décennie. Jusqu’à l’arrivée de Pioli. Avec lui les eaux ont repris leur cours, l’équipe vit calme, il n’y a pas un mot plus haut que l’autre ni une polémique permanente, et qu’Ibrahimovic est dans l’effectif. Presque à cause de cela, les bons joueurs de l’équipe, qu’il y a, ont commencé à jouer à un très haut niveau. Ils ont atteint la Ligue des champions l’année dernière et en cela ils se battent avec Napoli en tête du classement dans un brillant départ. Cela ne leur donne peut-être pas de gagner le Scudetto, ou oui, mais ce qui semble clair, c’est que la méthode Pioli est bien plus bénéfique sur le long terme que la méthode Mou (moins de 2,5 buts sont payés 2,1 à 1).