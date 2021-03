La métrique clé du prix Bitcoin montre que les traders professionnels ont augmenté leurs longs BTC

Bitcoin (BTC) aurait pu aller de 57000 $ à 59500 $ au cours des deux derniers jours, mais les principaux traders des principales bourses ont augmenté leurs positions longues. Un mouvement similaire s’est également produit dans les contrats à terme mensuels, car le taux de base a augmenté.

Prix ​​Bitcoin chez Coinbase, USD. Source: TradingView

Après avoir atteint un niveau record de 61 750 $ le 13 mars, Bitcoin a essayé de trouver de nouveaux niveaux de support. Bien que BTC ait initialement tenu le terrain à 54000 $, il semble actuellement y avoir une activité d’achat décente d’environ 57000 $.

Alors que l’optimisme des traders professionnels (mesuré par leur exposition longue à courte et la prime des contrats à terme) a considérablement baissé, leur intérêt semble se redresser, et c’est un indicateur haussier.

Les meilleurs traders ont augmenté leurs positions longues

L’indicateur long-court des principaux traders est calculé en utilisant les positions consolidées des clients, y compris les contrats au comptant, sur marge, perpétuels et à terme. Cette métrique offre une vue plus large de la position nette effective des traders professionnels en collectant des données provenant de plusieurs marchés.

Ratio long-court des meilleurs traders. Source: Bybt

Malgré les divergences entre les méthodologies d’échange crypto, l’analyse des changements au fil du temps fournit des informations précieuses.

Les meilleurs traders d’OKEx ont correctement joué le récent mouvement des prix BTC en achetant la baisse le 15 mars, passant à un ratio de 1,35 favorisant les longs, ce qui est le niveau le plus élevé observé en 2 semaines.

Les meilleurs traders de Huobi ont vu une performance similaire, mais à plus petite échelle, ils ont augmenté leur ratio de 0,80 à 0,90. Gardez à l’esprit que cela n’indique pas nécessairement que ces traders sont baissiers puisqu’une position courte nette de 10% a été leur moyenne au cours des 30 derniers jours.

Enfin, les meilleurs traders de Binance ont réduit leurs positions longues lorsque la BTC s’est effondrée le 15 mars, mais elles ont depuis conservé leur ratio de 1,21 qui favorise les positions acheteuses de 21%.

Dans l’ensemble, la position longue à courte moyenne des meilleurs traders est passée de 1,03 (plat) le 14 janvier au chiffre actuel de 1,15, ce qui favorise les acheteurs nets. Par conséquent, il est clair que les bureaux d’arbitrage et les baleines ont augmenté leurs longs tout au long de la liquidation de 500 millions de dollars qui a eu lieu le 15 mars.

La prime des contrats à terme a augmenté ces derniers jours

Pour évaluer si les traders professionnels sont effectivement devenus optimistes, il convient de surveiller la prime à terme (également appelée base). Cet indicateur mesure l’écart de prix entre les prix des contrats à terme et le marché au comptant régulier.

Les contrats à terme à 3 mois devraient généralement se négocier avec une prime annualisée de 6% à 20%, car les vendeurs exigent un prix plus élevé pour reporter le règlement, créant ainsi une différence de prix.

OKEx sur la base des contrats à terme sur 3 mois. Source: Skew

Notez comment l’indicateur a marqué un creux de 20% le 17 mars, juste avant que le prix du BTC ne passe de 55 500 $ à 58 000 $. Depuis lors, la base s’est améliorée à 25%, ce qui indique que les traders professionnels ont augmenté leurs positions acheteuses nettes.

Ces données corroborent le ratio long / short des bourses et montrent la confiance des investisseurs dans le Bitcoin qui atteint un nouveau sommet historique à court terme.

Les points de vue et opinions exprimés ici sont uniquement ceux de la auteur et ne reflètent pas nécessairement les vues de Cointelegraph. Chaque mouvement d’investissement et de négociation comporte des risques. Vous devez mener vos propres recherches au moment de prendre une décision.