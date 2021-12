La métrique «Etreme Fear» du marché de la cryptographie atteint un creux de plusieurs mois

La peur envahit le marché de la cryptographie alors que les principales crypto-monnaies testent à nouveau les niveaux de support critiques. Le 3 décembre, le prix diabolique du Bitcoin a atteint un plus bas à 40 000 $, ce qui a entraîné la liquidation d’un nombre record de positions via les échanges.

Lectures associées | Analyse du marché de la cryptographie : 6 décembre 2021



Au moment d’écrire ces lignes, presque toutes les crypto-monnaies, à l’exception du Bitcoin dans le top 10 par capitalisation boursière, semblent montrer des signes de reprise. La crypto de référence se négocie juste au nord de 50 000 $ après avoir été rejetée à 51 500 $ avec de petites pertes au cours des dernières 24 heures.

BTC se déplaçant latéralement sur le graphique de 4 heures. Source : BTCUSD Tradingview

Les données d’Arcane Research montrent que l’indice de peur et d’avidité a fluctué avec le prix des grandes crypto-monnaies par capitalisation boursière. Au cours de la semaine dernière, cette métrique a oscillé à des niveaux de « peur » jusqu’au crash de vendredi, lorsqu’elle a encore sombré dans « la peur extrême ».

Bien que la métrique ait pu rebondir à partir d’un minimum de 16, elle marque désormais 25 points sur la métrique, près de 50 points de moins qu’en novembre, lorsqu’elle avait atteint Greed à 73. L’indice est toujours proche de ses plus bas annuels et plus proche de la publication. -Niveaux à partir de mai 2021, lorsqu’une augmentation de la pression de vente a fait chuter les prix de toutes les principales crypto-monnaies.

Ces niveaux sont restés à leur plus bas jusqu’à la mi-août, lorsque Bitcoin a finalement dépassé les 40 000 $ et atteint un sommet historique de 69 000 $. Arcane Research a noté ce qui suit :

(…) La panique s’est propagée sur le marché après la liquidation du week-end. Nous n’avions pas vu un marché aussi terrible depuis près de quatre mois. Le sentiment du marché a rebondi depuis les plus bas de mardi alors que le marché s’est fortement redressé, mais nous sommes toujours dans la zone de « peur » (…).

Un indice « Fear and Greed » de niveaux de peur extrêmes, selon certains analystes, a historiquement précédé les fonds locaux du marché des crypto-monnaies. Cependant, une course vers de nouveaux sommets pourrait constituer une pierre d’achoppement alors que les perspectives macroéconomiques deviennent complexes.

Le marché des crypto-monnaies est-il menacé par des facteurs macroéconomiques ?

QCP Capital estime que la vente a été causée par les craintes de la nouvelle variante de COVID-19, Omicron, les préoccupations inflationnistes, la faiblesse du marché boursier chinois et la possibilité que la Fed américaine commence à réduire son programme d’achat d’actifs. .

Lectures associées | Comment Crypto Champions peut vous aider à augmenter la rareté de votre NFT

Le marché chinois des crypto-monnaies, en particulier, est une source de préoccupation. Cela a entraîné des taux de financement négatifs persistants sur toutes les plateformes d’échange. QCP Capital a déclaré :

Cela indique une vente persistante en dehors de la Chine. Au contraire, les taux de financement dans les autres bourses se sont normalisés très rapidement (…). Avec un financement négatif persistant sur les actions chinoises, nous pensons qu’une dynamique haussière sur place pourrait déclencher une courte contraction.

Le marché des crypto-monnaies montre déjà des signes de cette brève contraction, mais pourrait faire face à de nouveaux inconvénients en raison des facteurs macroéconomiques susmentionnés.