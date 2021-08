La métrique minière Bitcoin qui a prédit chaque grand rallye BTC depuis 2020 clignote à nouveau Crypto new media

Un indicateur de minage Bitcoin (BTC) qui a précédé plusieurs grandes hausses de prix BTC clignote à nouveau.

La plate-forme d’analyse Blockchain Glassnode a repéré une croix dorée entre les moyennes mobiles de 30 jours et 60 jours du ruban de hachage de Bitcoin. En théorie, un tel croisement indique que la dynamique des prix passe du négatif au positif.

Rubans de hachage Bitcoin. Source : Glassnode

Les rubans de hachage sont basés sur le comportement du taux de hachage du réseau de Bitcoin et sont conçus pour indiquer aux investisseurs quand le prix doit augmenter. En termes simples, ils montrent quand Bitcoin devient plus cher à exploiter par rapport au coût de base de l’exploitation minière.

Les mineurs gagnent moins en termes de dollars américains lors des corrections de prix Bitcoin. Ainsi, pour payer leurs coûts opérationnels, ils vendent leur Bitcoin nouvellement créé pour lever des capitaux. Ils ont également tendance à fermer les machines pour réduire leurs coûts d’exploitation, entraînant une baisse du taux de hachage dans le réseau Bitcoin.

Mais les taux de hachage se rétablissent plus tard grâce aux réajustements automatiques de la difficulté de Bitcoin. Cela réduit le coût de l’exploitation minière et rend moins cher l’entrée dans la mêlée des mineurs moins efficaces. Ce faisant, les mineurs accumulent également des pièces, mettant ainsi fin à la période de capitulation.

Par conséquent, les rubans de hachage démontrent le passage sentimental des mineurs de la capitulation à l’accumulation. Cela fournit aux traders une méthode pour déterminer les prix bas potentiels sur le marché au comptant.

Les fractales du ruban de hachage prédisent les courses de taureaux Bitcoin

L’histoire récente a montré que le prix de Bitcoin a suivi les signaux du ruban de hachage.

Par exemple, le graphique ci-dessous illustre plusieurs cas dans lesquels un croisement entre la moyenne mobile du ruban de hachage de 30 jours (vert) et de 60 jours (bleu) a incité les taureaux Bitcoin à poursuivre des mouvements à la hausse.

Par exemple, le soi-disant événement de compression de l’offre en décembre 2020 a coïncidé avec le croisement de la moyenne mobile vert-bleu. L’offre de clôture pour Bitcoin ce mois-ci était de 28 990 $, qui a bondi à 62 971 $ le 14 avril.

Les croisements de ruban de hachage Bitcoin dans l’histoire récente. Source : Glassnode

De même, la capitulation de l’ours de 2019, le cycle du mini-ours de janvier 2020, le crash induit par le coronavirus de mars 2020 et l’événement de réduction de moitié de mai se sont produits parallèlement au croisement de la moyenne mobile vert-bleu. Chacune a été suivie d’un mouvement haussier sur le marché Bitcoin.

Le récent croisement haussier est apparu dans le cadre de ce que Glassnode a appelé la « grande reprise de la migration ». Dans le détail, la répression chinoise du secteur de la cryptographie en mai a contraint les mineurs régionaux à interrompre leurs activités. Certains ont décidé de fermer complètement sous la surveillance réglementaire de Pékin, tandis que d’autres ont déplacé leurs opérations minières à l’étranger.

Connexes: La difficulté d’extraction de Bitcoin saute une deuxième fois alors que les mineurs s’installent au large

La période d’exode de la communauté minière chinoise a vu le taux de hachage de Bitcoin plonger de 180,66 millions de terrahashes par seconde (TH/s) le 11 mai à 84,79 millions de TH/s en juillet, soit une baisse de plus de 53%.

Mais au 17 août, le taux de hachage était revenu à 119,12 millions de TH/s, alors que les mineurs déplaçaient leurs opérations au Canada, au Kazakhstan, en Russie et aux États-Unis.

“Historiquement, le ruban de hachage 30D passe au-dessus de 60D lorsque le pire de l’impact minier est passé et que la récupération est en cours”, a noté Glassnode.

Bitcoin se négociait à près de 45 200 $ au moment de la rédaction, en hausse de 55% par rapport à son plus bas du 20 juillet de 29 301 $.

Les points de vue et opinions exprimés ici sont uniquement ceux de l’auteur et ne reflètent pas nécessairement les points de vue de Cointelegraph. Chaque investissement et mouvement de trading comporte des risques, et vous devez effectuer vos propres recherches avant de prendre une décision.