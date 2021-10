La métrique qui dit que Bitcoin est sur le point de devenir parabolique

Après avoir clôturé sa meilleure semaine la plus élevée depuis sa création, les taureaux restent maîtres du prix du Bitcoin. Au moment de mettre sous presse, le prix de BTC s’échangeait à 61 386 $ avec un profit de 3,8% dans le quotidien et un profit de 12,3% dans le graphique hebdomadaire.

BTC se déplaçant latéralement dans le graphique journalier. Source : BTCUSD Tradingview

Dans le top 10 de la crypto, seuls Dogecoin (DOGE) et Binance Coin (BNB) ont surperformé Bitcoin alors que la domination de cet actif sur le marché de la crypto continue d’augmenter.

Lecture connexe | Le prix du Bitcoin bat le record de la clôture hebdomadaire de bougies la plus élevée jamais enregistrée

Le sentiment général parmi les commerçants et les opérateurs semble haussier avec un potentiel FOMO à venir dans les semaines à venir si Bitcoin peut marquer un nouveau record de tous les temps au-delà de 64 500 $.

En ce sens, la société de recherche Santiment n’enregistre aucun pic dans le sentiment social pondéré de BTC, une mesure utilisée pour suivre les médias sociaux et mesurer le sentiment du marché. Comme on le voit ci-dessous, cette métrique reste presque plate alors que Bitcoin récupère les sommets précédents.

Source : Santiment

Comme le suggère le graphique, il semble y avoir une corrélation entre Bitcoin et son sentiment sur les réseaux sociaux. Lorsque la métrique connaît des pics soudains, les tendances des prix de BTC à la baisse sont probablement dues à des investisseurs à court terme qui entrent sur le marché de la cryptographie pour réaliser un profit rapide.

Lecture connexe | Le nombre de baleines Bitcoin augmente alors que BTC poursuit un nouveau record historique

Dernièrement, la corrélation s’est inversée à mesure que Bitcoin augmente, sa tendance de sentiment social pondéré diminue. Santiment a noté ce qui suit :

(…) les traders affichent un niveau d’excitation étonnamment faible. Les commentaires euphoriques étant tempérés, c’est un bon signe que les prix peuvent battre des records dans un proche avenir sans que le #FOMO n’interrompe l’élan.

Bitcoin chargé de carburant de fusée

Sur la possibilité que le prix de la BTC revienne en territoire inconnu, Charles Edwards, fondateur de Capriole Investments, a réitéré sa position haussière.

Comme l’a rapporté NewsBTC, il y a deux mois, alors que Bitcoin se négociait à 45 000 $, Edwards a signalé que son indicateur Hash Ribbons était devenu haussier. Utilisé pour suivre l’activité des mineurs BTC, cet indicateur émet un signal d’achat lorsqu’un événement de capitulation s’est terminé, menant à un rallye.

À cette occasion, Edwards a montré que l’indicateur de la valeur marchande à la valeur réalisée (MVRV), une mesure utilisée pour mesurer si le prix de la BTC est inférieur ou supérieur à la valeur, a atteint 3,0.

Comme on le voit ci-dessous, lorsque le MVRV de Bitcoin se situe à ces niveaux, il s’ensuit généralement d’un rallye. En 2013 et 2017, le graphique indique que le prix de BTC a atteint ses prix les plus élevés de tous les temps au cours des prochains mois après que la métrique ait atteint ses niveaux actuels.

Source : Glassnode via Charles Edwards

À court terme, les haussiers pourraient faire face à des vents contraires alors que le secteur des produits dérivés commence à se réchauffer. L’analyste Ali Martinez enregistre un sommet en 5 mois dans le BTC Futures Open Interest, à 22 milliards de dollars.

Lecture connexe | TA: Bitcoin Gearing pour le décollage à 65 000 $: le rallye n’est pas encore terminé

En outre, la baisse de l’activité en chaîne associée à 98,34% de l’offre totale de BTC avec un bénéfice non réalisé suggère un risque potentiel de baisse, comme l’a ajouté Martinez.