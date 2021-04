La Mexicaine Erika Cruz détrône Mrdjenovich pour le titre WBA à New York

Photo: Tom Hogan – Hoganphotos / Ring City USA

La défiante Erika Cruz (13-1, 3 KO) a dominé et détrôné la championne WBA des poids plumes de longue date Jelena Mrdjenovich (41-11-2, 19 KO) via une décision technique en sept rounds jeudi soir à la West Point Military Academy de New York, USA Le combat a été envoyé aux cartes en raison d’une mauvaise coupure subie par Mrdjenovich dans un coup de tête. Les scores étaient de 70 à 63 3x.

Poids welter Angel Ruiz (17-1, 12 KO) a remporté une décision unanime en huit rounds sur Bobirzhan Mominov, invaincu auparavant (12-1, 8 KO). Mominov a eu un point déduit pour un coup bas au cinquième tour. Ruiz a été frappé d’incapacité pendant plusieurs minutes, puis a rapidement laissé tomber Mominov lorsque le combat a repris. Ruiz a de nouveau abandonné Mominov au septième round. Les scores étaient 75-74, 76-73, 76-73.

Le poids welter invaincu Juan Pablo Romero (14-0, 9 KO) a marqué une décision unanime de 10 rounds contre Denier Berrio (22-3-1, 13 KO). Romero a battu Berrio pour gagner 98-92 3x.

Invaincu des super-moyens Christian Mbilli (18-0, 17 KO) a arrêté Jesús Antonio Gutiérrez (27-5-2, 14 KO) au cinquième tour. Heure 1:53. Gutiérrez est tombé deux fois.