La Mexicaine Isis Vargas est prête à battre sa compatriote “Loba” Muñoz

Le boxeur Isis Vargas, avec le commandant José Aguilar Méndez

S’appuyant sur une belle préparation physique, le boxeur de la capitale Isis Vargas (8-2, 2 KOs), a déclaré avec la confiance de pouvoir battre l’ancienne championne du monde Zulina Muñoz, un duel qui sera organisé par le San Juan Pantitlán Arena, à Neza, le 15 mai. Le combat est prévu pour huit rounds à 55 kilos.

“Je pense que ce combat peut être tout ou rien parce que si vous perdez, vous perdez de la crédibilité, et si vous l’emportez sur elle, qui a une belle carrière, c’est un pas important et gagner en confiance”, a déclaré Vargas.

La boxeuse a exprimé que l’expérience qu’elle a acquise en affrontant d’autres de ses collègues de haut niveau, serait un plus important pour remporter la victoire.

«J’ai affronté« Torbellino »García avec qui j’ai perdu par décision partagée. Dans mon dernier combat, nous avons bien fait les choses contre Melissa Esquivel, donc je pense que je trouve des similitudes de boxe entre Melissa et Zulina, par exemple, les croisés se connectent fortement, et vont au front », a-t-il analysé.

Isis a précisé qu’elle respecte la trajectoire de Muñoz, mais au-dessus du ring elle aura la mentalité d’être victorieuse. Il a également remercié le commandant José Aguilar Mendez pour son soutien.

«Il y a une stratégie. Ayons un combat intelligent. On va s’occuper des coups durs, mais on est prêt à tout, que ce soit pour boxer, se battre, ou les deux à la fois. Soyez prêt à tout », a-t-il déclaré.

Si vous voulez vous rendre aux duels importants, quoi de mieux que de pouvoir affronter des boxeurs qualifiés.

«Je me suis amélioré techniquement et physiquement, c’est un bon test pour pouvoir atteindre les ligues majeures et affronter des combattants qui en demandent plus et Zulina en fait partie. Son bilan le dit: 52 combats avec 30 KO, il faut faire attention à ses frais généraux ».