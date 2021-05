La mexicaine Marina de Tavira dirige la nouvelle série espagnole d’Apple TV + – Las Noticias de Chihuahua – Entrelíneas

L’actrice mexicaine Marina de Tavira, nominée aux Oscars de Rome (2018), la new-yorkaise Rosie Pérez et l’espagnol Maribel Verdú dirigent le casting de Now and then, la première série espagnole sur Apple TV, des créateurs de Velvet et Las chicas du câble.

Ramón Campos et Teresa Fernández Valdés, de Bambú Producciones, sont à l’origine de cette série qui sera dirigée par Gideon Raff (Homeland). Il sera tourné en espagnol et en anglais et se déroulera à Miami.

C’est un thriller qui tourne autour d’un groupe d’amis dont la vie a changé à jamais au cours d’un week-end de célébrations qui s’est terminé par la mort de l’un d’entre eux. Vingt ans plus tard, les cinq autres sont réunis après avoir reçu une menace qui met en danger leur vie apparemment parfaite.

Apple a annoncé aujourd’hui dans un communiqué le casting complet, avec plusieurs acteurs latino-américains. Marina Tavira sera Ana, une femme préparée et ambitieuse qui a décidé de garer sa carrière politique pour soutenir celle de son mari.

Rosie Pérez, également nominée pour un Oscar pour Sans peur (1993), sera Flora, une détective obsédée par la découverte de la vérité sur une affaire non résolue d’il y a 20 ans et Maribel Verdú (Et votre mère aussi, le labyrinthe de Pan) Sofía, une avocate forte et self-made qui cache trop de secrets.

Le casting comprendra également le Mexicain José María Yazpik (Narcos: México) dans le rôle de Pedro, candidat à la mairie de Miami et marié à Ana; Le colombien Manolo Cardona dans le rôle de Marcos, un médecin qui a dû sacrifier tous ses rêves pour cacher ce secret commun.

L’Argentine Soledad Villamil (Le secret de ses yeux) sera Daniela, une artiste réservée qui n’a jamais réussi à surmonter le traumatisme qu’elle a vécu dans sa jeunesse; et le Slovène Željko Ivanek (Madame la Secrétaire) sera Sullivan, un détective qui est la voix de l’expérience et qui essaie d’empêcher sa partenaire Flora d’avoir trop de problèmes.

Campos et Fernández-Valdés joueront le rôle de showrunners et les scripts seront écrits par Neira, Campos et leur équipe habituelle.

Source: Cependant