La mexicaine Pamela Albarrán, directrice de la photographie, récompensée à Cannes – Las Noticias de Chihuahua – Entrelíneas

La Mexicaine Pamela Albarrán est un exemple de ce que sont les femmes dans tous les domaines techniques du cinéma. Dans son cas, elle est directrice de la photographie et assure qu’aucun problème de discrimination n’a jamais été constaté, mais elle est heureuse de la visibilité du prix qu’elle a reçu aujourd’hui à Cannes.

Il s’agit de l’Encouragement spécial Angénieux à une jeune promesse dans la photographie cinématographique, un prix qui a été “une surprise inattendue” pour Albarrán, qui a déclaré à . qu’il “essaye toujours de l’assimiler”.

Le prix est un “soutien pour faire connaître” sa carrière, pour présenter le travail qu’elle a accompli et pour l’aider dans les objectifs de son prochain projet.

Car cette reconnaissance, décernée dans le cadre du Festival de Cannes, consiste pour le lauréat à pouvoir utiliser les objectifs Angénieux – l’une des optiques phares du cinéma – pendant un an.

Albarrán les utilisera pour un court métrage qui est un ‘road movie’ et lui permettra de mieux jouer avec les veilleuses, quelque chose de très présent dans son travail.

Au cours de ses dix années de carrière professionnelle, elle a travaillé dans des courts métrages tels que Contrafábula de una niña dissecada (2012), d’Alejandro Iglesias, ou La tierra de Nod (2014), de Mariana Flores. Et son premier travail dans un long métrage était dans Aide-moi à passer la nuit (2017), de José Ramón Chávez.

La Mexicaine est très claire sur le fait que son inspiration vient de Gabriel Figueroa et de nombreux autres photographes qui ont contribué à faire grandir l’histoire du cinéma mexicain.

La proximité avec les États-Unis a favorisé ce travail au sein du cinéma, qui au Mexique compte de grands noms comme Rodrigo Prieto ou Guillermo Navarro. “Tout photographe en herbe les a comme références obligatoires”, a-t-il déclaré.

Et il a également souligné que ces dernières années, de nombreuses femmes sont venues à ce travail. Dans son cas, il a étudié avec Erika Licea et Tatiana Cardenas, des photographes qui ont ouvert les portes « auxquelles nous sommes arrivés un peu plus tard », a déclaré Albarrán.

Il y a de plus en plus de femmes qui se consacrent à des tâches techniques dans le cinéma et les différents groupes qui se sont créés en France – où elle vit depuis quelques années – l’Espagne, les États-Unis, le Royaume-Uni ou l’Allemagne, y contribuent beaucoup. pour améliorer la situation.

“En école de cinéma il y avait peu de femmes et je pensais que c’était normal, il y avait peu d’intérêt de la part des femmes mais je n’ai jamais pensé pourquoi il n’y avait pas de parité”, se souvient le Mexicain, qui souligne qu’en quelques années il y a eu une grande évolution.

Il y a “une vague qui s’est propagée dans le monde entier et il y a des femmes à des postes de direction dans n’importe quel domaine”. Et grâce au travail de visibilité des associations, des femmes ont pu se rencontrer « et sortir de l’obscurité ».

En général, les femmes photographes ont des salaires moins élevés au cinéma que les hommes et la maternité joue également un rôle important dans leurs décisions professionnelles.

« Les espaces des associations nous permettent de discuter et cela m’a beaucoup aidé. Juste au moment où j’ai déménagé en France, cela m’a permis de m’y intégrer et de rencontrer d’autres femmes avec des préoccupations et des envies similaires pour que l’industrie change et qu’il y ait la parité », a-t-elle expliqué.

Formée au Centro de Capacitación Cinematográfica de México (CCC) et à l’ENS Louis Lumière en France, Albarrán a affirmé avoir pu exercer son travail sans discrimination.

Mais, reconnaît-il, “ce n’est pas la chance de tout le monde”. Pour cette raison, elle attache une grande importance à des récompenses comme celle qu’elle reçoit aujourd’hui à Cannes, et se souvient que de nombreux hommes l’ont également aidée à ses débuts, comme Juan José Sarabia.

Et à propos de son avenir, il met en avant la possibilité que donne le cinéma de voyager et espère qu’une fois la pandémie passée, il pourra retourner au Mexique et y travailler un moment.

