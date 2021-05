La mexicaine Sara Ramírez rejoint le redémarrage SATC avec un personnage non binaire

HBO Max a annoncé la nouvelle il y a quelques instants et a annoncé que Sara jouerait Che Diaz, un “comédien queer, non binaire qui présente un podcast régulier avec Carrie Bradshaw».

La plate-forme de streaming a décrit le personnage comme “une grande présence avec un grand cœur, dont le sens de l’humour scandaleux et la vision humaine progressiste des rôles de genre les ont rendus très populaires, ainsi que leur podcast.”

Avec les nouvelles, nous pouvons conclure deux choses, la première est qu’au moins nous savons déjà quelle est l’une des sources de revenus de Carrie et le second, que Sara donnera à la série une touche inclusiveainsi qu’une a une ambiance moderne et numérique avec son podcast.