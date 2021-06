La Mexicaine Yamileth Mercado défend son titre avec force, courage et fierté

Yamileth Mercado a enseigné la boxe au lycée, assaisonnée de courage, de fierté, de force et de beaucoup de cœur.

“Yeimi” (18-2-0, 5 ko) a défendu avec succès son championnat du monde WBC des super poids coq, battant Angélica “Mocuishle” Rascón (10-1-0, 2 ko), dans le spectaculaire combat stellaire de la fonction que 2M Promotions et Zanfer ont co-promu ce samedi au gymnase “Rodrigo M. Quevedo” dans la ville de Chihuahua, et qui a été diffusé par Azteca 7, la Casa del Boxeo.

Rascón a surpris lors des trois premiers rounds par sa vitesse, son nombre de coups et parce que lorsqu’il a vu Yamileth approcher, il a eu recours à des astuces telles que serrer, tirer ou même mettre le gant sur sa tête pour la déséquilibrer.

Cependant, “Yeimi” a commencé à développer la précision, calculant la boxe. Elle s’est connectée au corps du “Mocuishle” et a réduit sa vitesse et sa mobilité, et maintenant plus encore, elle y a mis ses mains avec de plus en plus de fréquence et d’efficacité.

Le quatrième tour a été la clé, car Rascón a subi le coup au corps, il est retourné pour récupérer et en s’en apercevant, Mercado est déjà devenu le chasseur. Au cinquième tour, “Yeimi” a ouvert une coupure sur la pommette droite de son rival qui a nécessité un examen médical. Au sixième, ils ont abaissé Angélica Rascón d’un point pour avoir abusé des câlins et tiré pour éviter la punition. Et au septième, “Yeimi” a maintenant ouvert une coupure sur son sourcil droit, ce qui a fait perdre beaucoup de sang au “Mocuishle” et a été gêné par la visibilité.

Mercado a continué à attaquer, de bas en haut, et sachant qu’elle était en baisse dans les scores, Angélica Rascón a cherché à échanger des coups et à attaquer avec de longs coups, mais ceux qu’elle a connectés étaient sporadiques.

Au neuvième tour, l’arbitre Abigail Pérez a désormais déduit un point pour les mêmes raisons que sa rivale trois tours auparavant, tenant et tirant. Et le dixième tour, c’était la contre-attaque de “Yeimi” avant la tentative d’attaque impétueuse de Rascón pour enchaîner le coup qui lui a donné la victoire.

Au terme de 10 rounds d’une bataille mémorable, pleine d’action et de boxe de qualité, de fierté et beaucoup de cœur, Yamileth Mercado a défendu son championnat du monde WBC des super coqs pour la deuxième fois par décision unanime.

La juge Érika Contreras a marqué 98-90 sur son tableau de bord, le juge Alejandro Camacho a marqué 97-91 et le juge Huber Corral a marqué 96-92, tous en faveur de Yamileth Mercado

ARGI WOW PUISSANCE

La perspective solide dirigée par Ignacio Beristain, Argi Cortés, a montré un côté plus agressif et puissant de ce qu’il avait enseigné auparavant, et avec un crochet solide, précis et bien exécuté au creux de l’estomac, il a fini par assommer efficacement dans le deuxième round à Daniel Argueta, dans un intéressant combat entre boxeurs de la capitale prévu pour 8 rounds au poids mouche.

Cortés (19-2-2, 9 ko) est passé en tête dès la première cloche, et s’est connecté en quantité et en qualité. Argueta (13-3-0, 6 ko) a résisté au penalty et a répondu par des crochets gauchers au visage, qui ont renvoyé son adversaire.





Après ce premier tour déplacé, les deux sont sortis motivés au deuxième, et quand Argueta est allé à l’avant, il a été reçu par un crochet au creux de l’estomac, ce qui lui a fait mettre les genoux et le visage sur la toile, essayant d’attraper son souffle, mais il ne pouvait pas. L’arbitre a atteint dix secondes et Cortés a marqué le KO effectif à 2:47 minutes du deuxième tour.

« SPOCK » CONVAINCU

Le puissant attaquant d’Hermosillo Víctor “Spock” ​​Méndez a eu une présentation impressionnante, et sur la base de coups de puissance variés, sous différents angles, précis et des deux mains, il a fini par éliminer son rival, Efraín “Matador” Pérez, du capitale 2:58 minutes du troisième tour.

Mendez (30-4-2, 22 ko’s) a imposé des conditions dès le premier tour, est passé devant, attaqué, pressé. Le « Matador » Pérez (19-13-0, 14 ko) a tenté de se placer au centre et de surprendre « Spock » sur la contre-attaque, mais il ne s’attendait pas à la puissance des poings de Sonora.

Au troisième tour, Pérez a visité la toile avec un puissant crochet à l’abdomen, et bien qu’il se soit levé et ait essayé d’être compétitif, Méndez est allé vers lui, a cherché le tir, lié au pouvoir et l’arbitre a déterminé que la capitale avait déjà reçu de nombreux coups, déclarant la victoire 30 du solide heurtoir de Sonora, dans un combat qui était prévu à 8 rounds chez les poids coq.