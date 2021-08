La Mexicaine Yamileth Mercado termine sa préparation à Tijuana, prête pour la Portoricaine Amanda Serrano

in

(Photos : fourni)

Yamileth Mercado (à droite) a clôturé sa préparation ce samedi à Tijuana, et s’est montrée très satisfaite du camp qu’elle a effectué avec la « Jackie Nava Team », face au combat le plus important de sa jeune et fructueuse carrière.

“Yeimi” Mercado (18-2-0, 5 ko), en tant que championne du monde WBC des super poids coq, montera dans la division pour défier la championne du monde WBC et WBO des poids plume, la Portoricaine Amanda Serrano (40-1-1, 32 ko) , le dimanche 29 à Cleveland, dans un duel qui portera l’intense rivalité de boxe Mexique-Porto Rico à la division féminine.

Mercado s’est entraîné pendant six semaines à Tijuana, où tous les détails de sa préparation ont été pris en charge, avec la partie physique en charge de Raúl Robles, avec qui il a travaillé sur la condition, la puissance, la résistance et la récupération.

La partie technique était sous la supervision de Miguel Reyes et Mario Mendoza, qui ont mis l’accent sur la vitesse, la fréquence des coups et la distance.

“Je suis très contente de la préparation que nous avons eue à Tijuana, je me sens en excellente condition, très animée et très motivée pour affronter ce combat important et nous allons atteindre 100% dans tous les aspects”, a déclaré Yamileth.

La championne du monde WBC des super poids coq est consciente du défi, mais a établi qu’elle avait le style, la force et la motivation nécessaires pour surpasser la boxeuse portoricaine.

« Amanda est une grande championne, très forte, mais pour cela nous nous sommes préparés. Si vous voulez être le meilleur, vous devez vous battre contre les meilleurs, et je suis arrivée à ce combat à un grand moment et avec une préparation extraordinaire”, a-t-elle déclaré.

Mercado se rendra à Cleveland, le lieu du combat, mardi prochain et remplira ses engagements promotionnels.

La soirée boxe du dimanche 29 sera animée par le youtuber, et boxeur professionnel invaincu, Jake Paul (3-0-0, 3 ko’s) qui affrontera l’ancien multiple champion d’arts martiaux mixtes, Tyron Woodley, qui fera ses débuts en la boxe professionnelle.