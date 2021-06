La Mexicaine Yuliahn Luna défie la Britannique Courtenay dans un duel rassembleur

Lagunera Yuliahn ‘Cobrita’ Luna, monarque mondial des poids coq du World Boxing Council, a assuré qu’elle était prête à affronter la Britannique Shannon Courtenay, toute nouvelle championne WBA des 115 livres dans un duel d’unification dans sa propre maison.

Luna Ávila, combattant exclusif pour Promociones del Pueblo, une entreprise dirigée par Oswaldo Küchle ; Il a remporté le titre vert et or avec brio en battant l’historique Mariana ‘Barby’ Juárez dans une guerre sans quartier et veut donner le plus grand éclat possible à sa couronne et quoi de mieux qu’avant un autre monarque du monde.

Courtenay (7-1, 3 KO’s) est devenue monarque il y a quelques semaines à peine en battant Ebanie Bridges, également anglaise, dans un duel de hurlements, qui l’a perdue invaincue, dans un affrontement de pouvoir à Face Assassin’ qui est représenté par Matchroom d’Eddie Hearn.

La « Cobrita » avec un bilan professionnel de 21 victoires dont 3 par KO, en échange de trois revers et d’un nul ; Elle a été championne du monde dans deux catégories différentes et a déclaré qu’elle aimerait ajouter la ceinture née à Watford à sa collection. Dans un duel de styles qui serait sans aucun doute extrêmement attrayant à cause de ce qui se passera au cours de la bataille et à cause de la beauté des deux monarques.