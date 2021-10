La mi-temps du Super Bowl LVI sera remplie de stars

Le Super Bowl LVI sera joué ici 0:42

. – Un quintette de pionniers de la musique se réunira sur scène pour le spectacle de la mi-temps du Super Bowl LVI en février.

Dr. Dre, Snoop Dogg, Eminem, Mary J. Blige et Kendrick Lamar seront les têtes d’affiche de l’émission prévue le dimanche 13 février, Pepsi, la NFL et Roc Nation ont annoncé jeudi.

Ce sera la première fois que les cinq artistes se produiront ensemble sur scène, selon un communiqué.

“L’opportunité de jouer au spectacle de la mi-temps du Super Bowl, et de le faire dans mon propre jardin, sera l’une des plus grandes sensations de ma carrière”, a déclaré le Dr Dre dans un communiqué. “Je suis reconnaissant à JAY-Z, Roc Nation, la NFL et Pepsi, ainsi qu’à Snoop Dogg, Eminem, Mary J. Blige et Kendrick Lamar de m’avoir rejoint dans ce qui sera un moment culturel inoubliable.”

43 Grammys, 19 albums Billboard n°1, 5 hitmakers épiques et 1 scène pour le spectacle #SBLVI #PepsiHalftime.

Todd Kaplan, vice-président du marketing de Pepsi, a ajouté : « Des artistes comme Dr. Dre et Snoop Dogg étaient à l’avant-garde de la révolution hip hop de la côte ouest, nous avons donc pu les ramener à Los Angeles, où tout a commencé avec Eminem, Mary J. Blige et Kendrick Lamar, s’avéreront être une célébration épique et inoubliable de l’impact du hip hop aujourd’hui. “

L’annonce a également indiqué que Pepsi et la NFL soutiennent le lancement d’un lycée spécialisé dans le sud de Los Angeles basé sur un programme lancé par le Dr Dre et le directeur du disque Jimmy Iovine. L’école régionale n ° 1 devrait ouvrir ses portes à l’automne prochain dans le cadre du district scolaire unifié de Los Angeles.

Pepsi et la NFL « collaboreront avec l’école, ses partenaires et la communauté locale pour développer et offrir des expériences d’apprentissage appliqué et des stages dans l’industrie inspirés par la communauté », selon le communiqué de presse.

Le Super Bowl devrait avoir lieu au SoFi Stadium à Inglewood, en Californie. Le jeu sera diffusé sur NBC et Telemundo et en direct sur Peacock.

