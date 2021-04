La microfinance, les pools de prêts aux PME non garantis seront les plus stressés si les blocages deviennent plus sévères: ICRA

Le déploiement du crédit bancaire brut en glissement annuel aux MPE en janvier est resté supérieur à 6%. (Image représentative)

Crédit et financement pour les MPME: La microfinance et les pools de prêts aux PME non garantis seront probablement les plus stressés parmi les prêts aux particuliers s’il y a une augmentation de la gravité des verrouillages dans diverses villes, selon l’agence de notation ICRA. Alors que les affaires Covid continuent d’exploser en avril, alors même que les gouvernements des États ont imposé des restrictions pour arrêter le saut, des préoccupations concernant la qualité des actifs des prêts de détail des sociétés financières non bancaires ont été soulevées. «Les restrictions de mouvement auraient une incidence sur les efforts de collecte des NBFC, en particulier pour les prêts de microfinance où les collectes de liquidités restent dominantes», a déclaré l’agence dans son dernier rapport.

«Les restrictions à l’heure actuelle sont localisées et moins sévères, mais leur gravité augmente progressivement à mesure que la flambée des cas de Covid n’est pas encore maîtrisée. Dans les opérations de titrisation notées par l’ICRA, nous avons vu des pools de prêts de microfinance et de PME non garantis signaler les plus grands défauts de paiement l’an dernier après la fin de la période moratoire », a déclaré Abhishek Dafria, vice-président et responsable des notations financières structurées à l’ICRA. Les pools de prêts automobiles et les prêts / prêts au logement contre les pools immobiliers ont suivi les prêts aux PME en termes de défaillances.

Les volumes de titrisation nationaux avaient connu une baisse pour atteindre un niveau record trimestriel d’environ Rs 7500 crore au premier trimestre de l’exercice 2021 en raison du verrouillage national, même s’il y avait une croissance séquentielle saine au cours des trimestres suivants avec un volume d’environ Rs 40000 crore au quatrième trimestre de l’exercice 2021. «À la suite de la deuxième vague de la pandémie, l’ICRA s’attend à ce que les volumes de titrisation soient à nouveau impactés au premier trimestre de l’exercice 2022, car les NBFC et les HFC seront plus sélectifs dans les nouveaux prêts, réduisant ainsi leurs besoins de financement tandis que les investisseurs pour les pools titrisés pourraient à nouveau afficher un ‘wait and watch ‘ approcher.”

«La titrisation de la microfinance et des prêts aux PME, qui avait connu une baisse d’environ 70% en glissement annuel au cours de l’exercice 2021, en ferait les frais. Néanmoins, si la hausse des affaires Covid est bientôt maîtrisée avec un impact limité sur les activités économiques, nous prévoyons que les volumes globaux de titrisation connaîtront une augmentation de 40 à 50% en glissement annuel au cours de l’exercice 2022 avec une forte proportion de titrisation au cours la fiscalité », a ajouté Dafria.

Pendant ce temps, le déploiement du crédit bancaire brut sur un an aux micro et petites entreprises (MPE) en janvier est resté supérieur à 6% à 11,48 lakh crore de Rs 10,79 lakh crore en janvier 2020, selon le bulletin de mars 2021 de la Reserve Bank of India. Cependant, la croissance de janvier en glissement annuel s’est contractée légèrement de 0,2 pour cent par rapport à 6,6 pour cent de croissance en glissement annuel en décembre. Le déploiement en décembre 2020 était de Rs 11,31 lakh crore contre Rs 10,61 lakh crore au cours de la période de l’année précédente.

