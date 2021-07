La mijoteuse Lidl est de retour : la cuisson basse température au meilleur prix | La technologie

Dans cet article, ComputerHoy pourrait recevoir une commission pour vos achats. Plus d’informations.

Envie de cuisiner à basse température pour toute la famille sans dépenser beaucoup d’argent en Crock-Pot ? Vous avez maintenant la possibilité de le faire avec la mijoteuse Lidl, qui est de nouveau en vente à un prix très abordable.

Des programmes tels que Masterchef et la tendance croissante à suivre un mode de vie sain ont conduit de plus en plus d’adeptes de la cuisine. D’innombrables personnes ont commencé à faire leurs premiers pas entre les fourneaux, ce qui a favorisé la popularisation de certains appareils électriques jusqu’alors inconnus du grand public.

La mijoteuse en fait partie. De plus en plus d’utilisateurs sont encouragés par la cuisson à basse température, ce qui a considérablement augmenté la demande pour cet appareil.

Crock-Pot est la marque de référence sur le marché, mais sur le marché vous pouvez également trouver des alternatives moins chères. La mijoteuse de Lidl est l’une des plus populaires et il est à nouveau en vente dans le bazar en ligne au prix de 34,99 euros.

On parle de la Mijoteuse SilverCrest 320W, Le modèle le plus grand et le plus puissant de Lidl. La chaîne allemande dispose d’une autre alternative moins chère et moins puissante, qui est généralement vendue au prix de 17,99 euros et que nous avons eu l’occasion d’analyser en profondeur.

Les mijoteuses, ou Crock-Pot, ont du succès dans nos cuisines depuis plusieurs années et dans ce guide, vous apprendrez tout ce dont vous avez besoin pour en acheter une.

Le modèle qui est disponible maintenant a une capacité de 6 litres, l’un des plus grands disponibles sur le marché. Par conséquent, c’est une option parfaite pour cuisiner pour toute la famille sans aucun problème.

Il a une puissance de 320 W, supérieur à celui offert par les alternatives avec une taille plus petite. Il a deux niveaux de chaleur, bas et haut, ainsi qu’une fonction pour garder les aliments au chaud.

Si vous n’avez jamais cuisiné dans cet appareil auparavant, la mijoteuse Lidl est accompagnée d’un carnet de 32 recettes pour préparer différents plats.

De plus, vous pouvez également réaliser des recettes de Crock-Pot que vous trouverez dans les blogs et les forums.

Dépêchez-vous si vous souhaitez acheter cet appareil Lidl, car il s’épuise généralement très rapidement. Si vous êtes en retard, ne vous inquiétez pas car sur Amazon, vous pouvez trouver d’autres mijoteuses bon marché:

Dans cet article, ComputerHoy reçoit une commission de ses partenaires affiliés pour chaque achat que vous effectuez via les liens de produits que nous avons inclus, ce qui ne représente en aucun cas un coût supplémentaire pour vous. Cependant, nos recommandations sont toujours indépendantes et objectives. Vous pouvez consulter notre politique d’affiliation ici.