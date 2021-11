La militarisation accrue et les activités terroristes sont de grands défis en IOR : FS

Chefs de marine et autres représentants de Madagascar, des Maldives, du Myanmar, des Seychelles, de Singapour, du Bangladesh, des Comores, d’Indonésie, de Malaisie, de Maurice, du Sri Lanka et de Thaïlande. Aussi, le secrétaire à la Défense Ajay Kumar.

Avec une batterie sans cesse croissante de menaces et d’incertitudes, la région de l’océan Indien (IOR) sera confrontée à une situation de sécurité en évolution rapide, de plus en plus compliquée et exigeante, a déclaré le ministre indien des Affaires étrangères.

S’exprimant lors du conclave maritime de Goa – « Sécurité maritime et menaces non traditionnelles émergentes: un argument en faveur d’un rôle proactif pour les marines de l’IOR », a déclaré le secrétaire aux Affaires étrangères, Harsh Shringla, « Pour assurer le libre-échange et la sécurité, les pays de l’IOR ont besoin d’une nouvelle architecture coopérative pour leurs espace maritime commun.

De nouvelles menaces combinées au COVID-19, ont mis en évidence la nécessité pour tous les pays de travailler ensemble et de proposer des solutions communes. Et pour s’attaquer à ces problèmes, l’Inde est prête. Il s’est également concentré sur la pêche irresponsable qui nuit à la sécurité alimentaire de la région.

Au cours de son allocution, le ministre des Affaires étrangères a expliqué comment les nouvelles technologies sont combinées avec les menaces non traditionnelles pour créer des menaces et des problèmes de sécurité sous-conventionnels. « La sécurité dans le contexte de la politique étrangère était traditionnellement liée à la lutte contre les menaces extérieures à la sécurité. Et, maintenant, les pays de la région doivent faire face à des menaces non traditionnelles et sous-conventionnelles qui nécessitent de nouvelles solutions. »

Il a également exhorté les pays de l’IOR, leurs marines, leurs forces de garde-côtes et leurs agences de sécurité maritime à travailler en étroite collaboration pour faire face aux menaces de sécurité émergentes qui ne peuvent être anticipées.

Pour mieux gérer les problèmes, les pays de l’IOR peuvent travailler au renforcement des procédures, des structures, des ententes et des ressources. « Cela nous aidera à créer une capacité de pointe pour faire face à l’inconnu », a déclaré le ministre des Affaires étrangères.

Après COVID-19, les pays de la région élaborent de nouvelles solutions basées sur une approche coopérative, sur la promotion de l’interopérabilité au-delà des frontières des États et sur le partage d’informations.

Ces nouvelles activités relèvent de l’application de la loi et du maintien de l’ordre et sont adaptées à la « matrice des menaces plus récente et en évolution rapide ».

Quelles sont les menaces de sécurité non traditionnelles et sous-conventionnelles ?

Ceux-ci incluent selon le ministre des Affaires étrangères : les stupéfiants, la contrebande et la pêche irresponsable qui nuisent à la sécurité alimentaire, les syndicats criminels transnationaux impliqués dans la traite des êtres humains, les accidents maritimes qui conduisent à la pollution. Dernier point mais non le moindre, les catastrophes naturelles qui ont un impact énorme sur les centres économiques et de population côtiers.

Les terroristes utilisent les océans pour s’infiltrer et ils menacent les actifs offshore et côtiers. Ils travaillent avec des criminels transnationaux. Et, ces alliances non seulement aggravent l’instabilité, mais les niveaux de violence sont également accrus.

Selon lui, une autre série de défis découlent des volatilités géopolitiques. Faisant allusion à l’agression croissante de la Chine en mer de Chine méridionale, le ministre des Affaires étrangères a déclaré : « En raison d’un manque d’engagement envers le droit international établi, cela a conduit à une militarisation accrue de la région. Et, la militarisation ajoute toujours aux complexités.

IOR & Indo-Pacifique

Tous les pays de l’IOR font partie du grand Indo-Pacifique — c’est une réalité géopolitique et géo-économique contemporaine.

En outre, « les prouesses commerciales des entreprises asiatiques et les capacités technologiques croissantes de l’Asie poussent le centre de gravité économique international vers l’Est.

Qui tous ont assisté?

