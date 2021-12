L’A. Mineiro, champion du Brésil cinquante ans plus tard

03/12/2021 à 00:07 CET

Et cinquante ans plus tard, l’At. Mineiro a de nouveau remporté le Brasileirao. A partir de 1971, avec le mythique Tel Santana sur le banc et Dada Maravilha comme tireur, jusqu’en 2021, avec Cuca diriger une équipe dans laquelle Ponton Il est le meilleur buteur du championnat avec 18 réalisations.

El Galo n’a pas manqué et a profité de sa première » balle de match » pour remporter le titre tant attendu avec un grand match dont se souviendra pendant des années le fanatique véreux de l’Atlético. Dans une seconde mi-temps absolument folle, avec cinq buts, il est revenu de 2-0 et a gagné 2-3 (avec des buts de Hulk et doublet de j’ai dit non), à un Bahia, en zone de relégation, qui se bat de toutes ses forces pour éviter sa chute en Serie B.

🐔 O CLUBE ATLÉTICO MINEIRO É O CHAMPIONNAT BRESILIEN 2021 ! NOUS SOMMES CHAMPIONS, MASSA ! OU #GALO É BICAMPEÃO ! GAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAALOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOO! ️ 🏆🏆 #BicaBiCAMpeão pic.twitter.com/cR8CGjOjN6 – Atlético 😷 (@Atletico) 2 décembre 2021

L’attitude de lutte et de ne jamais jeter l’éponge devant l’adversité a caractérisé At. Mineiro tout au long du championnat. Il s’agissait du huitième match auquel l’équipe de Cuca a soulevé un résultat défavorable, il n’y a eu personne capable de signer nombre de retours en taille.

QUINZE MINUTES QUI VALENT UN BRÉSILIEN

Le match, et le championnat, se sont décidés en un quart d’heure, qui s’est déroulé entre la 62e et la 77e minute au cours de laquelle les cinq buts ont été marqués.. Bahia a ouvert un 2-0 grâce à une tête du centre LUiz Otavio à la sortie d’un corner et un bon jeu terminé par le tireur Gilberto.

Et là, le spectacle athlétique a commencé : avec trois buts en cinq minutes. Premier, Ponton transformé un penalty très net, et, sans laisser réagir le Tricolore de Bahia, j’ai dit non il a marqué deux buts d’affilée.

L’équipe traditionnelle de Belo Horizonte, qui a dominé le tournoi avec autorité, avait encore deux jours pour confirmer son triomphe, avec lequel elle a rompu deux ans de domination de Flamengo.

El Galo a basé son titre sur la puissance de feu de son « duo » Ponton et Diego Costa, l’une des plus redoutables du continent, et l’une des meilleures équipes du pays, bien plus régulières que celles de ses deux grands rivaux, Flamengo et Palmeiras.