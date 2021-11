L’A. Mineiro lance le compte à rebours pour le titre brésilien

19/11/2021 à 14:47 CET

Les mathématiciens disent que At. Mineiro a 98% de chances de remporter le Brasileirao 2021… les 2% restants viennent de Flamengo, et Palmeiras garde 0%. Personne ne doute que la Gaule brisera une sécheresse de 50 ans et remportera un titre durement gagné.

L’équipe de Belo Horizonte est intraitable et est entrée en mode compte à rebours, pour matérialiser la conquête d’un championnat qui a dominé avec une grande autorité depuis sa création.

Il ne reste que quatre matchs et Galo (avec deux matchs de moins) a huit points d’avance sur Flamengo (également avec deux matchs en attente) et 13 sur Palmeiras. Tandis que Cuca continuez à placer vos meilleurs joueurs, vos collègues, Renato Portaluppi, à Rio Negro, et Abel Ferreira, à Verdao, ils n’utilisent le Brasileirao que comme banc d’essai pour préparer la grande finale des Libertadores, samedi 27. Le dernier jour, les deux sont entrés avec les réserves, ce qui, dans le cas de Palmeiras, a suscité une grande polémique puisqu’ils ont perdu l’occasion de mettre Sao Paulo dans une position très compliquée pour rester en Serie A (ceux de Rogerio Ceni ils ont remporté le derby 0-2).

C’est le même scénario qui va se répéter au cours du week-end. Le Galo reçoit la Juventude ce samedi avec la volonté de tout laisser condamné au plus vite. Cela fait trois matchs qu’il n’a pas marqué un seul but et a pu garder sa cage inviolée 15 fois. A Mineirao il sera encore une fois celui des grandes occasions. Flamengo, quant à lui, visite Internacional et Palmeiras visite Fortaleza.

La saison de Galo, qui jouera la finale de la Copa do Brasil avec Ath. Paranense, n’est pas parfaite en raison de sa glissade en demi-finale des Libertadores contre Palmeiras… mais c’est sans aucun doute l’équipe de l’année au Brésil. La conquête d’un double historique est plus que faisable.