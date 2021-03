La mini-robe froncée BTFBM épousera votre silhouette comme aucune autre

Us Weekly a des partenariats d’affiliation afin que nous puissions recevoir une compensation pour certains liens vers des produits et services.

Besoin d’une robe sur laquelle vous pouvez compter? Un qui n’aura pas ses jours de marche et d’arrêt – il reste juste allumé, 24/7, prêt à tout moment. Une robe qui flatte peu importe ce que vous ressentez ce jour-là. Celui que vous pouvez associer avec à peu près n’importe quelle veste, pull, sac, chaussures ou bijoux que vous possédez pour créer un look époustouflant après un look époustouflant.

De toute évidence, nous voulons tous quelque chose comme ça dans nos vies. Et tu sais quoi? Encore mieux s’il est disponible dans des tonnes de couleurs afin que nous puissions nous en tirer plus souvent que prévu. C’est pourquoi nous avons été si ravis de constater que ce best-seller numéro un sur Amazon était disponible en 20 variantes!

Cette robe sera la meilleure amie de votre silhouette – sérieusement. Tout est fait pour flatter, du côté froncé créant un devant indulgent au surplis, ourlet imitation enveloppant juste au-dessus du genou, créant et accentuant la forme tout en couvrant juste assez pour vous garder à l’aise. Parlant de confortable – le tissu doux et extensible? C’est magnifique. Même les acheteurs enceintes en font un incontournable!

Une autre chose que nous aimons à propos de cette robe? Le fait qu’il soit doublé à l’intérieur, avec un slip intégré pour que vous n’ayez pas à vous soucier d’en acheter un qui nécessitera un ajustement constant. Ce slip ne sortira pas non plus de sous la robe – un autre désagrément avec la plupart des glissades sous les mini-robes. Cependant, cela adoucit les choses et empêche la robe d’être transparente!

Comme nous l’avons mentionné précédemment, cette robe est actuellement disponible en 20 variantes. Chacun partage les mêmes détails que ceux énumérés ci-dessus, mais voici où vous avez des options. Vous pouvez obtenir cette robe dans un style débardeur ou à manches courtes – et si vous préférez les manches courtes, vous pouvez soit vous en tenir à l’encolure bijou classique, soit en opter pour une avec un décolleté en V à bouton henley. En plus de tout cela, il y a, bien sûr, tellement de couleurs différentes à choisir – et même quelques options à rayures!

Cette robe ultra-polyvalente est prête à partir du moment où vous l’avez, que vous alliez en baskets pour un barbecue dans la cour, que vous la glissiez sous un blazer pour le bureau ou que vous l’associez à des bottes hauteur genou pour une soirée. Ce ne sont que quelques idées pour vous, mais nous avons hâte de voir ce que vous proposez!

