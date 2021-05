La mini-série de Netflix “ Halston ” est tout cliché, sans substance ⋆ 10z viral

Comment Netflix a-t-il fait une histoire sur la mode, les fêtes, la drogue et une figure centrale plus grande que nature si ennuyeuse? La nouvelle mini-série «Halston» accomplit cet exploit grâce à un regard incroyablement superficiel sur une figure centrale engageante.

«Halston» raconte l’histoire du modiste éponyme devenu designer tout au long de ses hauts et bas personnels entre le début des années 60 et la fin des années 80. Ewan McGregor joue le titulaire Roy Halston avec engagement, charme et énergie qui manquent dans le reste de la série.

C’est presque devenu un cliché lui-même de se moquer d’un biopic pour être stéréotypé et superficiel, n’offrant guère plus pour éclairer la vie intérieure du sujet qu’un simple coup d’œil sur sa page Wikipédia. Cette dérision à grands traits est souvent une simplification excessive, car même des offres de peinture par numéros telles que «Bohemian Rhapsody» ou «Yves Saint Laurent» peuvent être extrêmement divertissantes et démontrer une certaine profondeur.

On pourrait penser qu’une mini-série de cinq épisodes donnerait à l’histoire un peu plus de temps pour explorer le récit et la figure centrale au-delà des rythmes familiers du succès précoce, de la renommée explosive, des relations toxiques et de la toxicomanie, point bas où tout semble désespéré et retour triomphant . Pourtant, d’une manière ou d’une autre, la série se sent encore plus précipitée que de nombreux films. Le script est en quelque sorte à la fois dense et dépourvu d’émotion, de conflit ou d’intrigue réelle. À quelques exceptions miséricordieuses, le dialogue est presque entièrement exposé, car une grande partie de l’action se déroule hors caméra. En entrant, je ne savais pas que Ryan Murphy était impliqué, mais son esthétique peu profonde et sans substance est claire partout.

Entendre les personnages centraux décrire tièdement les points de l’intrigue sautés au cours des nombreux sauts de temps est exaspérant. Parfois, ce gambit peut fonctionner lorsque la réflexion offre une nouvelle perspective née du recul qui recontextualise l’action et illumine le développement du personnage. Les récits qui peuvent habilement frapper cet équilibre délicat «Dans les bois» sont rares, cependant, et «Halston» n’en est certainement pas un.

Beaucoup trop de séquences incluent des personnages décrivant des événements passés qui auraient été beaucoup plus attrayants que ce qui est représenté à l’écran. Ce n’est que dans le cinquième et dernier épisode – de loin le plus fort de la mini-série – que l’intrigue a un élan et que les personnages, les thèmes et les arcs d’histoire sont développés.

Cela nuit considérablement aux relations. L’émission semble beaucoup plus intéressée par la vie sexuelle de Halston que par le développement des romances. Halston et ses intérêts amoureux passent des scènes de sexe à des matchs hurlants ou à une distance froide avec peu de temps accordé au lien développé entre les deux. Il est difficile de se soucier des relations dont nous en savons si peu.

De même, les scènes de sexe sont extrêmement frustrantes. Chaque épisode, à l’exception de la finale, contient au moins un moment incroyablement graphique, ce qui ne fait pas grand-chose pour faire avancer l’histoire ou les relations. Les scènes sont gratuites et ne sont pas aidées par la chimie inexistante de McGregor avec les petits amis. Si les scènes de sexe et les montages sur la consommation de cocaïne et les soirées Studio 54 étaient même quelque peu raccourcis pour être remplacés par un développement de personnage, la série serait nettement plus engageante.

La pire victime de ce traitement est le talent de Halston. Le scénario ne peut pas durer plus de quelques minutes sans rappeler aux téléspectateurs que son protagoniste est un «visionnaire», un «artiste» ou un «génie», généralement par le biais de ses amis et partenaires qui l’appellent simplement un génie et espèrent que le public ne le demandera jamais. preuve.

De nombreuses scènes se déroulent dans l’atelier ou les défilés de mode de Halston, et les tenues montrées sont belles, mais l’acte de création est rarement représenté, même si son processus est détaillé dans des conversations frustrantes et sèches. Les deux scènes qui brisent cette habitude se produisent dans la seconde moitié et démontrent le potentiel raté de l’émission.

Le premier voit Halston et son équipe concevoir un look de mariage pour son amie proche, Liza Minnelli. Alors que les personnages réfléchissent, la créativité et le talent de Halston transparaissent, mais la série n’est pas intéressée par cette discussion; c’est plutôt l’arrière-plan du regard noir du petit ami de Halston.

Dans le cinquième épisode inhabituellement fort, Halston, ayant perdu son atelier et vendu bêtement son nom, accepte de concevoir des costumes pour un ballet comme une faveur à un ami. S’assurant le soutien de l’homme qui a repris son entreprise, la paire conçoit le costume dans un montage inspiré illustrant les essais et les erreurs, ainsi que l’étincelle créative que les personnages passent toute la série à assurer aux téléspectateurs Halston.

Le casting sert de grâce salvatrice pour ce spectacle ingrat, centré par un homme de premier plan vraiment doué. S’il y a une raison de se soumettre au spectacle maladroitement écrit, c’est pour les performances.

McGregor est charismatique et engageant, apportant des notes d’humanité à son rôle superficiel, presque caricatural. Il équilibre l’esprit, les crises de colère et le véritable chagrin du créateur mercurial, savourant clairement chaque minute de représentation de cet homme exagéré. Il injecte également les moments les plus calmes, les plus intimes, rares comme ils le sont, avec une pointe de complexité cachée derrière une excentricité peu profonde. Son visage et ses subtiles inflexions vocales élèvent vraiment la matière. La scène où son retour triomphant à la mode est toasté par la critique est vraiment spectaculaire.

McGregor est soutenu par d’excellentes performances, notamment Bill Pullman en tant que bailleur de fonds de la marque de mode. Kelly Bishop en tant que publiciste Eleanor Lambert et Mary Beth Peil en tant que danseuse Martha Graham brillent également dans leurs petits mais mémorables rôles.

Le spectacle appartient entièrement à Krysta Rodriguez, cependant, à son tour de soutien en tant qu’ami, confidente et muse de Halston, Liza Minnelli. Rodriguez est exceptionnel dans le rôle, sautant de l’écran avec une présence et une sympathie incomparables. Elle est aidée par le fait que Minnelli est l’un des personnages les mieux écrits, autorisé occasionnellement à avoir des conversations qui ne sont pas exclusivement explicatives, mais Rodriguez parvient même à faire en sorte que ces monologues ennuyeux et maladroitement écrits sonnent à la fois naturels et attrayants.

«Halston» est décidément décevant. Les éclairs d’intelligence et de charme sont rares, et McGregor et Rodriguez ne suffisent pas à sauver ce gâchis d’une mini-série. Pour un sujet si engageant, il commet un péché impardonnable: il s’ennuie.

Paulina Enck est stagiaire au Federalist et actuellement étudiante à l’Université de Georgetown à la School of Foreign Service. Suivez-la sur Twitter à @itspaulinaenck

Photo HALSTON (L à R) EWAN MCGREGOR comme HALSTON dans l’épisode 105 de HALSTON Cr. ATSUSHI NISHIJIMA / NETFLIX © 2021