La mini-série Staircase HBO Max: le casting et tout ce que nous savons sur le drame True Crime

in

CinemaBlend participe à des programmes d’affiliation avec diverses sociétés. Nous pouvons gagner une commission lorsque vous cliquez sur ou effectuez des achats via des liens.

Depuis son lancement en 2020, HBO Max est devenu l’un des principaux services de streaming pour les vrais fans de crime. Avec toutes sortes d’émissions policières, de films et de documentaires captivants, il semble que le super-streamer ne puisse pas s’améliorer. Ou le pourrait-il ? Eh bien, la mini-série The Staircase HBO Max, un récit dramatique de la mort mystérieuse en 2001 de la femme d’un romancier américain acclamé et de l’intrigue entourant la famille tentaculaire sera bientôt diffusée, apportant aux fans le dernier ajout à une impressionnante collection de vrais crimes.

Est-ce la première fois que vous entendez parler de The Staircase ou du casse-tête d’une affaire criminelle sur laquelle il est basé ? Eh bien, n’ayez crainte, véritable fan de crime en herbe, car nous avons dressé une liste complète de tout ce que nous savons sur la prochaine série dramatique de sa distribution, de son histoire et des deux showrunners qui apportent tout un bilan avec ce qui pourrait très bien être la prochaine grande série HBO Max…