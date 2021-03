La ministre des Finances Nirmala Sitharaman présente un projet de loi pour faciliter la hausse des IDE dans les assurances

Le projet de loi portant modification de l’assurance, 2021, a été approuvé par le Cabinet la semaine dernière et est en phase avec une proposition du budget de l’exercice 22.

Le ministre des Finances Nirmala Sitharaman a présenté lundi à Rajya Sabha un projet de loi modifiant la loi sur les assurances de 1938, qui ouvrira la voie à une augmentation de la limite des investissements directs étrangers (IDE) dans les assurances à 74%, contre 49%.

Par ailleurs, répondant à une question dans le Lok Sabha, le ministre a déclaré que le gouvernement n’avait pas encore l’intention de lancer des obligations de la diaspora, scotchant les spéculations dans certains quartiers selon lesquelles ces titres pourraient être introduits comme une fenêtre spéciale pour que la diaspora indienne investisse dans le pays.

La proposition de relever la limite des IDE dans l’assurance devrait ouvrir de nouvelles voies de financement à un moment où certains acteurs sont aux prises avec des problèmes de solvabilité, ont déclaré des analystes. Cette décision, ainsi que la décision de lancer l’introduction en bourse de LIC et de privatiser l’un des assureurs généraux appartenant au gouvernement, apporteraient plus d’efficacité au marché.

En plus d’attirer de nouveaux investisseurs étrangers, la hausse de la limite des IDE permettra également aux partenaires étrangers, actuellement dans des coentreprises, d’augmenter leur participation et de contrôler les compagnies d’assurance indiennes. Plus d’une douzaine de compagnies d’assurance en Inde sont formées de coentreprises entre des partenaires nationaux et étrangers, notamment ICICI Prudential, HDFC Standard Life, Bajaj Allianz et Star Union Daiichi Life Insurance.

Lors de la présentation du budget 2021-2022, le ministre des Finances Nirmala Sitharaman avait proposé de modifier la loi sur les assurances de 1938 pour augmenter la limite des IDE dans les compagnies d’assurance et «permettre la propriété et le contrôle étrangers avec des garanties».

Dans le cadre de la nouvelle structure (pour intégrer des garanties), la majorité des administrateurs du conseil et des principaux dirigeants devraient être des Indiens résidents, la moitié au moins des administrateurs étant indépendants et un pourcentage spécifié des bénéfices étant conservé comme réserve générale.

Le secteur de l’assurance-vie en Inde a été libéralisé en 2000 après que le gouvernement ait autorisé les entreprises étrangères à détenir jusqu’à 26% dans des assureurs nationaux. Le secteur s’est ouvert davantage en 2014 lorsque la limite des IDE a été portée à 49%.