La minute où la Ligue change

22/05/2021 à 19:25 CEST

Une minute peut aller très loin … Et s’ils ne le disent pas au Real Madrid et à l’Atlético. Alors que les Blancs célébraient le 1-1 qui ne les mettait qu’à un but de remporter le titre en voyant que l’Atlético tombait à Pucela, le VAR et Correa sont intervenus pour en décider autrement. Et c’est que ce serait l’équipe rojiblanco qui a mis les tables et qui a tourné le dos à une situation limite.

L’arbitrage vidéo a décidé que le but de Karim Benzema devait être invalidé car le Français était juste hors-jeu. Pendant que le VAR passait en revue et révisait l’action, Correa, à Zorrilla, s’est mis au travail. L’Argentin, de l’extérieur de la surface, a sauvé son équipe de la sieste et inscrit le 1-1 sur le tableau de bord.

De 1-1 à Valdebebas et 1-0 à Zorrilla qui en a profité et de quelle manière le Real Madrid est allé à 1-1 à Zorrilla et à 0-0 à Valdebebas. Tout, oui, en une seule minute de jeu. C’est ce qu’a fait le dernier jour de la Ligue, où désormais le VAR intervient également pour lui donner, même si possible, plus d’émotion.