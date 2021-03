La mise à jour 1.2 d’Assassin’s Creed Valhalla ajoute Transmog, le festival d’Ostara et plus

Par Dom Peppiatt, Lundi 15 mars 2021 à 19h14 GMT

Assassin’s Creed Valhalla reçoit son prochain grand patch demain, et il ajoutera une pléthore de nouvelles fonctionnalités au jeu, y compris le support Transmog souvent demandé.

Assassin’s Creed Valhalla version 1.2.0 introduira enfin la transmogrification d’équipement dans le titre – ce qui signifie que les joueurs pourront donner à leur équipement l’apparence que vous voulez, quels que soient les compétences et les buffs qu’il y a attachés. Cependant, pour transmettre votre équipement, vous devrez vous rendre à Ravensthorpe, discuter avec Gunnar (le forgeron) et payer 50 pièces d’argent par objet que vous souhaitez changer.

Comme si cette fonctionnalité très demandée ne suffisait pas, vous commencerez à voir le support pour le prochain festival de Pâques «Ostara» de Valhalla une fois que vous aurez téléchargé le patch.

Les notes de mise à jour – qui sont certainement très détaillées – détaillent également quelques autres fonctionnalités à venir dans le titre avec cette nouvelle mise à jour: une nouvelle option «Fermer la caméra» vous permet de serrer un peu plus le modèle de personnage (mais fera un zoom arrière pendant le combat), trois nouvelles compétences (Fearless Leaper, Raven’s Loot et Loot Food) et diverses corrections de bugs.

Si vous voulez une ventilation de ces mouvements, voici ce que Ubisoft a à dire à leur sujet:

Leaper intrépide = Lorsqu’il est activé, les dégâts d’attaque sautée ont une plus grande zone d’effet et peuvent être effectués à n’importe quelle hauteur.

= Lorsqu’il est activé, les dégâts d’attaque sautée ont une plus grande zone d’effet et peuvent être effectués à n’importe quelle hauteur. Butin du corbeau = Votre corbeau rassemble le butin des cibles tuées par des attaques à distance.

= Votre corbeau rassemble le butin des cibles tuées par des attaques à distance. Piller la nourriture = Eivor a désormais plus de chances de piller la nourriture des cadavres.

En ce qui concerne l’événement Ostara, Ubisoft promet que vous serez en mesure de vous engager dans des «activités secondaires uniques (comme la chasse aux œufs)» et de gagner des «récompenses spéciales» en participant aux quêtes saisonnières.

Ostara se déroule du 18 mars au 8 avril, et nous en saurons apparemment davantage sur tout cela dans quelques jours, lorsque tout commencera correctement.

Et, si tout cela ne vous suffisait pas, peut-être que la meilleure partie des notes de mise à jour est la révélation qu ‘«il y aura désormais plus de chats dans toute l’Angleterre». Amis de Freya, en effet.

Consultez notre guide Assassin’s Creed Valhalla si vous revenez dans le jeu – il vous dira à peu près tout ce que vous devez savoir sur l’exploration de Viking England.