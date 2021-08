La mise à jour 13.1 de PUBG est en ligne maintenant et présente des atterrissages d’urgence dramatiques

Après une période de maintenance qui a duré longtemps en raison de difficultés techniques, la version PC de PlayerUnknown’s Battlegrounds est de retour avec une toute nouvelle mise à jour. Le nouveau contenu comprend des mises à jour de deux des cartes du jeu, ainsi que la possibilité de découvrir un nouveau scénario d’atterrissage en catastrophe passionnant au début du jeu.

[PC] La maintenance est terminée et la mise à jour 13.1 est maintenant en ligne ! Drop-in et expérimenter des mises à jour et des ajouts à notre dernière carte Taego, des modifications de l’équilibre des armes, des changements de rotation de la carte, et plus encore. Lisez les notes de mise à jour pour plus de détails.https://t.co/Ljmzev4RXC https://t.co/hXQbkBqkY3 – PUBG: BATTLEGROUNDS Support (@PUBG_Support) 4 août 2021

Le plus grand bouleversement de la mise à jour 13.1 est le scénario “d’atterrissage d’urgence” pour la carte Taego, où l’avion qui dépose des joueurs sur le champ de bataille a le potentiel de subir une panne de moteur, de prendre feu et de foncer vers le sol. Les joueurs peuvent quitter l’avion en feu quand ils le souhaitent, avec des sauts plus tôt donnant la possibilité de voyager plus loin au début. Si les joueurs décident de ne pas sauter de l’avion qui s’écrase, ils commenceront le match avec 50% de dégâts.

Vous avez besoin d’un navigateur compatible javascript pour regarder des vidéos.

Taille : 640 × 360480 × 270

Voulez-vous que nous mémorisions ce paramètre pour tous vos appareils ?

Inscrivez-vous ou connectez-vous maintenant!

Veuillez utiliser un navigateur compatible avec les vidéos html5 pour regarder des vidéos.

Cette vidéo a un format de fichier invalide.

Désolé, mais vous ne pouvez pas accéder à ce contenu !

Veuillez entrer votre date de naissance pour voir cette vidéo

JanuaryFebruaryMarchAprilMayJuneJulyAugustSeptemberOctoberNovemberDecember12345678910111213141516171819202122232425262728293031Year20212020201920182017201620152014201320122011201020092008200720062005200420032002200120001999199819971996199519941993199219911990198919881987198619851984198319821981198019791978197719761975197419731972197119701969196819671966196519641963196219611960195919581957195619551954195319521951195019491948194719461945194419431942194119401939193819371936193519341933193219311930192919281927192619251924192319221921192019191918191719161915191419131912191119101909190819071906190519041903190219011900

En cliquant sur ‘entrer’, vous acceptez les



Conditions d’utilisation et politique de confidentialité

Entrer

Lecture en cours : PUBG : New State – Teaser de lancement officiel (version 46″)

Taego a un autre nouvel ajout sous la forme d’une salle de butin secrète qui nécessite une clé spéciale pour être déverrouillée, permettant aux joueurs chanceux d’accéder à certains des meilleurs butins du jeu. La carte classique Sanhok a également été mise à jour, le nouveau patch ajoutant plus de zones de couverture sur le rivage et le temple de l’île nord-ouest.

La rotation normale des matchs a été mise à jour, avec Paramo sorti et Karakin maintenant ajouté à la rotation – cependant les joueurs sur Twitter qui attendaient avec impatience de jouer à Karakin se sont plaints qu’il apparaît actuellement trop rarement dans la rotation.

Pour plus de détails sur ce qui a été ajouté dans la mise à jour 13.1, consultez les notes de mise à jour complètes ici. La mise à jour devrait arriver pour les consoles un peu plus tard le 12 août.

GameSpot peut percevoir une commission sur les offres de vente au détail.